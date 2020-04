Primeur voor de Belgische hockeywereld: ons land mag in 2021 het WK indoor organiseren

AV

08 april 2020

12u35 0 Meer sport De Internationale Hockeyfederatie heeft de organisatie van het WK indoor van 2021 toegewezen aan België, zo maakte de Belgische Hockeybond bekend. De zesde editie van het toernooi zal tussen 3 en 7 februari 2021 plaatsvinden in de Country Hall in Luik.

Het WK indoorhockey vond voor het eerst plaats in 2003 en wordt sindsdien om de vier jaar gehouden. Na edities in Duitsland (3x), Oostenrijk en Polen is het nu dus de beurt aan ons land. Zowel bij de mannen als de vrouwen zullen er (inclusief België) twaalf landen deelnemen.

De Belgische federatie (KBHB) zegt “zeer verheugd te zijn met de toewijzing”, en geeft ook meteen aan dat het “klaar is voor een stap omhoog, na de succesvolle organisatie van de EuroHockey Indoor Championships 2018 in Antwerpen.”

“Ik ben heel blij dat wij de kans krijgen om de prestigieuze Indoor Hockey World Cup te organiseren, en ik ben er zeker van dat wij in staat zijn om een event van topkwaliteit af te leveren”, reageert bondsvoorzitter Marc Coudron, die zijn dankbaarheid en enthousiasme uitdrukt over het organiseren van de Wereldbeker, en dit voor de eerste keer in de geschiedenis van de KBHB. “Ik denk dat het cruciaal is voor ons om hockey verder te ontwikkelen in heel België. Dit prachtige partnership met de provincie Luik zal ons zeker helpen om dat doel te bereiken. Tijdens deze uitzonderlijk harde tijden voor onze wereld, ben ik ook blij om positief nieuws voor het hockey in België, en voor de Belgische sport in het algemeen, te kunnen melden.”

Het vorige WK werd in 2018 in Berlijn gespeeld. De titels gingen naar Oostenrijk (mannen) en gastland Duitsland (vrouwen). De Belgische mannen strandden in de kwartfinales tegen Australië, de Belgische vrouwen waren er niet bij.

