Primeur: na heisa rond Thiam kunnen atleten straks voor het eerst geld verdienen aan EK Premies in plaats van boetes voor atleten Valerie Hardie & Bart Fieremans

01 maart 2019

05u30 0 Meer Sport De Belgische atleten op het EK indoor in Glasgow krijgen vanochtend goed nieuws. Na het beschamende gedrag van de atletiekbond naar Nafi Thiam, pakt sponsor Tempo-Team uit met een positieve primeur: voor het eerst ooit kunnen Belgische medaillewinnaars premies verdienen op een EK.

De Koninklijke Belgische Atletiekbond (KBAB) reikte tot dusver nog nooit premies uit op EK’s, net zomin als de inrichtende Europese atletiekbond (EAA) overigens: Belgische atleten kregen tot nu toe nul euro voor goud, zilver of brons. Premies vallen wel te rapen voor medailles op een WK via de Internationale Atletiekfederatie (IAAF) of op de Olympische Spelen door het BOIC.

5.000 euro voor goud

Tempo-Team besloot om de Belgen die het podium halen in Glasgow nu te belonen met 5.000 euro voor goud, 3.000 euro voor zilver en 1.500 euro voor brons. Voor de estafetteteams mogen de leden bij goud 10.000 euro, bij zilver 7.500 euro en bij brons 5.000 euro onder elkaar verdelen. “Die premies betalen we binnen het wettelijk kader”, zegt Eddy ­Annys, managing director van Randstad en Tempo-Team.

De timing van de actie is niet toevallig. Vorige week lekte uit dat Thiam op het EK in Berlijn in 2018 na het dragen van een verouderd shirt zonder het logo van Tempo-Team, nationale sponsor sinds 2017, afgedreigd was door de KBAB om haar uit de EK-competitie te nemen. Thiam was daardoor helemaal van haar stuk, maar pakte een dag later toch nog goud. Vorige week kwam het ­incident naarboven omdat de atleten weigerden een gedragscode te ondertekenen over het afstaan van hun portretrechten en met torenhoge boetes bij inbreuken op de teamkledij.

Dat Thiam ondanks alle miserie nog goud won, maakt mijn ­bewondering voor haar nog groter. Dat incident had nooit mogen gebeuren Eddy Annys

Tempo-Team benadrukt dat zij op het EK geen druk hebben gezet op Thiam. “Wij zijn als sponsor niet tussengekomen midden in een wedstrijd. Een tussenpersoon is wel overijverig geweest in het navolgen van ons contract. Na het EK zouden we wel overleg plegen.” Annys, zelf ex-topsporter en nog steeds Belgische recordhouder in het hoogspringen met 2m36, beseft als geen ander dat je topsporters tijdens een competitie met rust moet laten.

“Dat Thiam ondanks alle miserie nog goud won, maakt mijn ­bewondering voor haar nog groter. Dat incident had nooit mogen gebeuren. We moeten samen­zitten met de federatie zodat de communicatie in de toekomst beter verloopt. Ook pleit ik voor een atletenraad, een aanspreekpunt dat mee overlegt bij onderhandelingen.”

Want ook het boetesysteem dat de federatie eenzijdig wou opleggen, vindt Annys ongelukkig. Goed dat dat intussen afgevoerd is. “20.000 euro boete is voor veel profvoetballers misschien het beleg tussen hun boterham, voor de meeste atleten is zo’n bedrag een fortuin. We geloven meer in belonen dan straffen. Daarom besloten we premies in te voeren.” Het stelsel geldt voor het EK indoor, maar Tempo-Team overweegt die lijn door te trekken naar WK’s en de Spelen.

Het bedrijf benadrukt dat het vertrouwen met de atletiekfederatie blijft bestaan: “We zijn tevreden over onze sponsorovereenkomst.” En als ex-hoogspringer wenst Annys Nafi Thiam nog veel successen: “Zij is een superwoman.”