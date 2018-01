Prijzengeld WK darts schiet fors omhoog LPB

16u49

Bron: ANP 0 EPA Rob Cross, de nieuwe wereldkampioen darts. Meer Sport Het prijzengeld van het WK darts schiet fors omhoog voor de komende editie. De organiserende bond PDC meldde vandaag dat de totale verdiensten voor de spelers met 40 procent stijgen: van 1,8 naar 2,5 miljoen Engelse pond. Omgerekend is dat van 2 naar 2,8 miljoen euro aan prijzengeld.

Voor de wereldkampioen ligt er binnen een jaar een hoofdprijs klaar van 500.000 pond (560.000 euro). De Engelsman Rob Cross kroonde zich op nieuwjaarsdag tot wereldkampioen door dartslegende Phil Taylor te verslaan in de finale. Cross had in de halve finale de Nederlandse titelverdediger Michael van Gerwen uitgeschakeld. Hij verdiende met zijn titel 400.000 pond ( 448.000 euro), de hoogste individuele cheque ooit voor een darter.

Het afgelopen WK darts was volgens de PDC een groot succes door onder meer de hoge kijkcijfers op televisie. De speelzaal in Londen, Alexandra Palace, was alle dagen uitverkocht.