Preud'homme stelt zich vragen bij interesse van Napoli in Ochoa: "Is dat een grap?" Stijn Joris

10 augustus 2018

19u03

Bron: Eigen berichtgeving 0 Meer Sport Preud'homme drukt met de dag iets meer zijn stempel op Standard en de Rouches varen er wel bij. Er staat al iets en de coach/vice-voorzitter/sportief directeur maakt zich sterk dat het elftal nog zal groeien. Zijn persconferentie voor de match tegen Cercle Brugge willen we u niet onthouden.

Tijdens de voorbereiding bleven de resultaten uit, maar de competitie startte Standard met een 4 op 6 tegen Gent en Waasland-Beveren en ook tegen Ajax gingen de Rouches niet onderuit. De hand van Michel Preud'homme komt steeds meer aan de oppervlakte. "In de voorbereiding was het wat afwachten", zegt de coach van Standard. "Dan hebben we in één keer een serieuze stap voorwaarts gezet. Misschien ontbrak het ons in die oefenmatchen wel aan frisheid omdat we in die periode ook fysiek zwaar trainden. Nu de officiële wedstrijden begonnen zijn, is er meer tijd voor recuperatie en het voetbal dat we brengen ziet er niet slecht uit. Er gaan op een zeker moment nog varianten op bepaalde posities worden uitgetest, maar momenteel doen we het met de best mogelijke oplossing. Als er zich straks andere wapens aandienen, kunnen we meer variëren."

Over het middenveld met de driehoek Agbo-Bastien-Marin is Preud'homme in elk geval te spreken. "We hebben nog niet echt een 10, dus spelen we met een 6 in de figuur van Agbo en Bastien én Marin als 8. Dat kan nog evolueren. Dit trio heeft heel veel kwaliteiten en boekt vooruitgang. Agbo maakte een enorme evolutie door sinds de eerste trainingsdag. Ook Bastien en Marin absorberen alles wat we hen meegeven. Ze hebben alle drie de perfecte mentaliteit om te leren."

Tegen Ajax stond Standard 0-2 in het krijt, maar in de slotfase kwam het via Carcela en Emond toch nog op gelijke hoogte. Preud'homme blikte nog even terug. "We waren op sommige momenten nog afwezig, maar als je tegen Ajax 21 doelpogingen kan creëren tegenover 10, dan is dat ook positief. De perfectie bestaat niet en we hebben nog wat tijd nodig om ons beste niveau te halen, maar zoals ik al zei, het is al niet slecht."

Razvan Marin maakte indruk tegen de Amsterdammers. Als hij zo blijft presteren, dreigt de Roemeen opgemerkt te worden door buitenlandse clubs. "In België is het normaal dat je door rijkere clubs wordt benaderd voor je betere spelers. Buitenlandse clubs kunnen hogere salarissen bieden en grote transfersommen op tafel leggen. Dat is nu eenmaal de realiteit. Alleen hebben wij ook iets in handen als die spelers bij ons onder contract staan. We staan open voor discussie, maar dan moeten we een idee hebben van wat voor alternatief we hebben of kunnen aantrekken. Soms zijn er bedragen die je niet kan weigeren, soms kan je meedenken met de carrièreplanning van een speler, maar wij mogen daardoor zelf niet in de problemen komen."

Moussa Djenepo maakte tegen Ajax een gesmaakte invalbeurt. Hij lokte de strafschop uit die de Rouches aan een gelijkspel hielp. "Ook Emond en Cimirot waren belangrijk met hun invalbeurt. Iedereen werkt voor de groep. Djenepo is een ruwe diamant waar we nog wat aan moeten slijpen. Hij liet leuke dingen zien tegen Gent, in Beveren was het minder en tegen Ajax was hij 10 minuten sterk. Hij maakt vooruitgang. Ik heb hem nodig en reken enorm op hem. We gaan hem laten groeien en hopelijk wordt hij dan een extra wapen. Vorig jaar ontdekte hij het milieu van het profvoetbal en nu zal hij meer speeltijd krijgen."

Ook het geval Ochoa is een apart verhaal. Hij staat in de nadrukkelijke belangstelling van Napoli, maar Standard kwam niet tot een akkoord met de Italiaanse topclub. Preud'homme heeft er bedenkingen bij. "Er zijn enkele regels die wij respecteren en waarvan ik ook verwacht dat andere clubs ze in acht nemen. Als Ajax bijvoorbeeld enkele spelers voor tien miljoen of meer kan kopen, dan is het toch een grap dat wij onze internationale doelman zouden uitlenen aan een Italiaanse topclub. Er zijn contracten en clausules en daar houden wij ons aan. Als de club niet de gevraagde transfersom voor hem wenst te of kan betalen, moet Memo (Ochoa red.) zich misschien maar eens afvragen wat precies hun intenties zijn."

Preud'homme kon tot slot ook niet voorbij aan de volgende wedstrijd tegen Cercle Brugge en blikte even vooruit. "Cercle doet het anders. Ze spelen in een 4-4-2 met een ruit op het midden wat je in België amper ziet. Ze bouwen op en brengen positief voetbal. Ze zijn niet super strak georganiseerd of verdedigend ingesteld. Al weet je tegen ons maar nooit. Waasland-Beveren paste zich ook aan. Bij Cercle heb ik wel de indruk dat ze echt een manier van voetballen willen hanteren zonder daar van af te stappen. Er zit een zekere filosofie en een systeem in die ploeg."