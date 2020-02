Premies gaan in dalende lijn: Belgian Cats krijgen elk 2.500 euro als ze zich plaatsen voor Olympische Spelen VH

2.500 euro. Dat is wat de basketbalfederatie elke Belgian Cat betaalt indien ze zondag een ticket voor Tokio 2020 uit de brand slepen. Morgen begint in Oostende het vierdaagse olympisch kwalificatietoernooi. Lukt het hen niet, dan is hun verloning navenant: nul komma nul euro. “Dat bedrag is een jaar geleden al met de speelsters afgesproken”, meldt manager Koen Umans. Alles of niets - het is een duidelijk signaal naar de speelsters toe. Overigens gaan de premies zo in dalende lijn voor de Cats: voor hun kwalificatie voor het EK van 2019 kregen ze nog elk 3.000 euro.