Portugese motorrijder komt om het leven tijdens Dakar Rally Redactie

12 januari 2020

10u33 0 Dakar Rally De Portugese motorrijder Paulo Gonçalves (40) is zondag na een crash in de zevende etappe van de Dakar Rally overleden. Dat maakte de organisatie bekend.

De Dakar wordt dit jaar voor het eerst gereden in Saoedi-Arabië. De zevende etappe verbindt Riyadh met Wadi Al Dawasir. Gonçalves kwam na 276 km ten val. Hij was buiten bewustzijn toen de medische diensten ter plekke kwamen. Daarop werd de onfortuinlijke motorrijder met een helikopter weggebracht naar het ziekenhuis, waar zijn overlijden werd vastgesteld.

Gonçalves werd in 2015 tweede in de Dakar bij de motoren. Hij nam al voor de dertiende keer deel aan de legendarische rallyraid. De Portugees was één van de weinigen die de Dakar in zowel Afrika, Zuid-Amerika als nu Saudi-Arabië reed. “Het is leuk om deel uit te maken van de geschiedenis. Ik deed twee keer mee in Afrika, elf keer in Zuid-Amerika en nu in Saudi-Arabië. 98 procent van de deelnemers hebben nog nooit in Saudi-Arabië geracet”, vertelde Gonçalves net voor de start van de rally.

De voorbije jaren viel het bovendien tegen voor de Portugees. In 2018 moest hij de wedstrijd staken met knie- en schouderblessures. Vorig jaar viel hij uit na een crash in de vijfde etappe.