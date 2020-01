Portugese motorrijder (40) komt om het leven tijdens Dakar Rally Redactie

12 januari 2020

10u33 24 Dakar Rally De Portugese motorrijder Paulo Gonçalves (40) is zondag na een crash in de zevende etappe van de Dakar Rally overleden. Dat maakte de organisatie bekend.

De Dakar wordt dit jaar voor het eerst gereden in Saoedi-Arabië. De zevende etappe verbindt Riyadh met Wadi Al Dawasir. Gonçalves kwam na 276 km ten val. Hij was buiten bewustzijn toen de medische diensten ter plekke kwamen. Daarop werd de onfortuinlijke motorrijder met een helikopter weggebracht naar het ziekenhuis, waar zijn overlijden werd vastgesteld.

Gonçalves werd in 2015 tweede in de Dakar bij de motoren. Hij nam al voor de dertiende keer deel aan de legendarische rallyraid. De Portugees was één van de weinigen die de Dakar in zowel Afrika, Zuid-Amerika als nu Saudi-Arabië reed. “Het is leuk om deel uit te maken van de geschiedenis. Ik deed twee keer mee in Afrika, elf keer in Zuid-Amerika en nu in Saudi-Arabië. 98 procent van de deelnemers hebben nog nooit in Saudi-Arabië geracet”, vertelde Gonçalves net voor de start van de rally.

De voorbije jaren viel het bovendien tegen voor de Portugees. In 2018 moest hij de wedstrijd staken met knie- en schouderblessures. Vorig jaar viel hij uit na een crash in de vijfde etappe.

Portuguese biker Paulo Gonçalves passed away.



Décès du pilote portugais Paulo Gonçalves.



Fallecimiento del piloto portugués Paulo Gonçalves.



25ste sterfgeval in rally Dakar sinds start in 1979:

1979: De Franse motard Patrick Dodin overlijdt bij een val bij het begin van de etappe Agadez-Tahoua. Dodin trachtte zijn helm vast te maken.

1982: In de rit tussen Quatre Chemins en In Ecker komt de Nederlander Bert Oosterhuis om het leven bij een valpartij met zijn Yamaha-motor.

1983: Jean-Noël Pineau overlijdt op zijn Yamaha op weg naar Ouagadougou.

1986: In de etappe naar Sète komt de Japanse motard Yasuo Kaneko om door een wegpiraat.

1988: Kees Van Loevezijn, navigator van de Nederlandse DAF-truck van Van de Rijt, overlijdt nadat hij uit het voertuig wordt geslingerd.

. Patrick Canado, ploegmaat van Boubet, overlijdt na een aanrijding met een andere deelnemer.

1991: Charles Cabannes, piloot van een Franse assistentietruck, wordt gedood door een kogel in Mali.

1992: Tussen Syrte en Sabha (Libië) komen de Fransen Jean-Marie Sounillac en Laurent Le Bourgeois om aan boord van een assistentiewagen nadat ze verschillende keren over kop gaan.

. De Franse motard Gilles Lalay overlijdt nadat hij tijdens een verbindingsrit aangereden wordt door een medische assistentiewagen.

1994: De Belgische motard Michel Sansen komt om na een valpartij in een verbindingsrit.

1996: Tussen Foum El Hassan en Smara overlijdt de Fransman Laurent Gueguen na een ontploffing in zijn vrachtwagen.

1997: Amateur-motard Jean-Pierre Leduc komt om in Mali.

2003: Navigator Bruno Cauvy overlijdt tijdens zijn eerste deelname in de laatste etappe bij de doortocht in de Libische duinen.

2005: De Spaanse amateur-motard Jose Manuel Perez, die in de 7e etappe tussen Zouerat en Tichit in Mauritanië ten val was gekomen, overlijdt enkele dagen later op 41-jarige leeftijd in een ziekenhuis in het Spaanse Alicante.

. De Italiaanse motard Fabrizio Meoni (KTM), winnaar in 2001 en 2002, overlijdt op 47-jarige leeftijd na een hartstilstand tijdens de 11e etappe tussen Atar en Kiffa in Mauritanië.

2006: De Australische motard Andy Caldecott (KTM) overlijdt op 41-jarige leeftijd na een val na 250 km tijdens de negende rit, over 599 km tussen Nouakchott en Kiffa in Mauritanië.

2007: De Zuid-Afrikaanse motard Elmer Symons (KTM) valt tijdens de vierde rit, tussen Rachidia en Ouarzazate in Marokko, en bezwijkt aan zijn verwondingen.

. De Franse motard Eric Aubijoux (Yamaha) overlijdt na een beroerte in de veertiende en voorlaatste etappe tussen Tambacounda en Dakar in Senegal.

2009: De Franse motard Pascal Terry (49) wordt dood teruggevonden drie dagen nadat hij vermist raakte tijdens de tweede rit, tussen Santa Rosa et Puerto Madryn (Argentinië).

2012: De 38-jarige Argentijnse motorrijder Jorge Martinez Boero komt om het leven bij een ongeval op twee kilometer van de finish van de eerste etappe, kort bij het Argentijnse Necochea.

2013: De Franse motorrijder Thomas Bourgin (25) komt om op weg naar de start van de zevende rit. Hij botst frontaal met een voertuig van de Chileense politie.

2014: De Belgische motorrijder Eric Palante (50) wordt door de bezemwagen levenloos aangetroffen op het traject van de vijfde rit. Hij overleed ten gevolge van hoge hyperthermie.

2015: De Poolse motorrijder Michal Hernik (39) overlijdt tijdens de derde etappe.

2020: De Portugese motorrijder Paulo Gonçalves sterft tijdens de zevende rit in Saoedi-Arabië, tussen Ryad en Wadi Ad-Dawasir.

Joan Bort Barreda wint etappe waarin Gonçalves verongelukt

De Spanjaard Joan Bort Barreda (Honda) heeft de langste Dakaretappe van de 42ste editie bij de motoren gewonnen. Een trieste etappe dus nadat de Portugees Paulo Gonçalves (Hero) na een val het leven liet. Joan Bort Barreda had bij aankomst 2:54 voorsprong op eerste achtervolger Matthias Walkner (KTM). Luciano Benavides (KTM) eindigde als derde op 3:25. De Amerikaan Ricky Brabec (Honda) reed als vierde over de finish en blijft leider. Eerste achtervolger in het klassement Toby Price (KTM) eindigde als 52e op 1u23:23. De titelverdediger bleef lange tijd bij de gevallen Gonçalves. Wellicht wordt zijn tijd later nog gecorrigeerd.

De eerste dag na een rustdag is in een rallyraid staat meestal een moeilijke rit gepland. De zevende Dakaretappe was tevens de langste van de 42e editie. De trip van Riyadh naar Wadi-al-Dawasir was 741 km waarvan 564 competitieve kilometers. Het werd een dramatische rit waar de ervaren Paulo Gonçalves na 276 km ten val kwam. Reanimatie mocht niet baten: de Portugees die aan zijn 13e Dakar bezig was, liet het leven. Tijdens de derde etappe kreeg hij motorpech en moest hij zes uur wachten op een nieuw motorblok. Zijn klassementsambities waren toen al om zeep maar Gonçalves besliste om door te zetten. De 40-jarige Portugees werd in 2013 wereldkampioen rallyraid bij de motoren. In 2015 eindigde hij tweede in de Dakar na winnaar Marc Coma, de huidige navigator van Fernando Alonso (Toyota Hilux).

Aan de top van het klassement blijft Brabec na zijn vierde plaats overeind. Eerste achtervolger Toby Price eindigde als 52ste maar zijn tijd wordt wellicht nog gecorrigeerd. De Australiër bleef lange tijd bij Gonçalves. Het is nu aan de wedstrijdleiding om te beslissen wat er met zijn tijd zal gebeuren.

Pablo Quintanilla (Husqvarna) schuift voorlopig op naar de tweede plaats. De Chileen verloor zondag 7:21. Tijdverlies dat grotendeels te wijten is aan een peesontsteking in zijn linkerhand. Het is een kwaal waar de Chileen al enkele jaren last van heeft en die bij lange, zware etappes regelmatig opnieuw de kop opsteekt. In de stand volgt Quintanilla op 24:48 van Brabec.