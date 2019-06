Portugees José de Sousa houdt Dimitri Van den Bergh uit finale Players Championship XC

23 juni 2019

22u14

Bron: Belga 0 Darts Dimitri Van den Bergh (PDC-32) is er in het Engelse Wigan net niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van het Players Championship 18. Na een sterk toernooi moest de 24-jarige Antwerpenaar in zijn halve finale met 7-5 het hoofd buigen voor de Portugees José de Sousa (PDC-85).

Van Den Bergh zette Dawson Murschell (PDC-100) met 6-2, de Australiër Simon Whitlock (PDC-11) met 6-4, Tedd Evetts (PDC-83) met 6-4, Andy Boulton (PDC-88) met 6-3 en de Ier William O'Connor (PDC-46) met 6-1 aan de kant. In zijn halve finale nam "The Dreammaker" vlot een 1-4-voorsprong, maar De Sousa, een nieuwkomer in het PDC-circuit, sloeg terug en kwam met onder meer een 104-uitworp langszij. In het negende leg miste Van den Bergh drie dubbels voor legwinst en dat werd hem cash aangerekend. Bij een 6-5-achterstand kreeg de tweevoudige jeugdwereldkampioen nog wel de kans om een beslissende leg uit de brand te slepen, maar hij faalde.

Kim en Ronny Huybrechts moesten afhaken in de tweede ronde, Davy Van Baelen geraakte niet voorbij de eerste ronde. De toernooizege was voor de Engelsman James Wade (PDC-8), die in de finale De Sousa met 8-5 versloeg.

Eerste ronde:

Ronny Huybrechts (Bel/65) - Simon Stevenson (ZAf/65) 6-4

Dimitri Van den Bergh (Bel/32) - Dawson Murschell (Eng/100) 6-2

Steve Beaton (Eng/19) - Davy Van Baelen (Bel/94) 6-5

Kim Huybrechts (Bel/28) - Niels Zonneveld (Ned/124) 6-4

Tweede ronde:

Dimitri Van den Bergh (Bel/32) - Simon Whithlock (Aus/11) 6-4

Vincent ven der Voort (Ned/35 - Kim Huybrechts (Bel/28) 6-2

Martin Schindler (Dui/51) - Ronny Huybrechts (Bel/65) 6-1

Derde ronde:

Dimitri Van den Bergh (Bel/32) - Tedd Evetts (Eng/83) 6-4

Achtste finales:

Dimitri Van den Bergh (Bel/32) - Andy Boulton (Eng/88) 6-3

Kwartfinales:

Dimitri Van den Bergh (Bel/32) - William O'Connor (Ier/46) 6-1

Halve finales:

José de Sousa (Por/85) - Dimitri Van den Bergh (Bel/32) 7-5

Finale:

James Wade (Eng/8) - José de Sousa (Por/85) 8-5