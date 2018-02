Portugal is Europees kampioen futsal na thriller tegen Spanje Redactie

10 februari 2018

23u36

Bron: Belga 0 Meer Sport Portugal heeft in de finale van het EK futsal in Slovenië elfvoudig Europees kampioen Spanje verslagen. Aan het einde van de reguliere speeltijd stond het 2-2, maar Portugal won na verlengingen door een strafschop van Bruno Coelho.

Al in de 1ste minuut maakte de Portugese futsal-legende Ricardinho er 1-0 van. Marc Tolra maakte in de 19de minuut gelijk voor Spanje. Lin bracht de Spanjaarden in de 32ste minuut op voorsprong. Drie minuten later miste Miguelin een penalty voor Spanje. Nadat Ricardinho geblesseerd was uitgevallen, nam Bruno Coelho zijn verantwoordelijkheid op en scoorde in de 39ste minuut de gelijkmaker. In de verlengingen scoorde diezelfde Coelho nog een penalty. Dat leverde Portugal een eerste titel in een groot toernooi op. Zo is Portugal zowel in het voetbal als in het futsal Europees kampioen.

In het duel om de derde plaats won Rusland eerder op de dag met 1-0 van Kazachstan.

⏰ RESULT (AET) ⏰



🇵🇹 Portugal claim their first ever #FutsalEURO title! 🏆👏👏👏



Details 👉 https://t.co/5ojvrxGOHH #PORESP pic.twitter.com/ut7dHOPrrZ UEFA Futsal(@ UEFAFutsal) link