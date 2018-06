Poolse olympische atletiekkampioene Szewinska overleden TLB

30 juni 2018

11u39

Bron: Belga 0 Meer Sport De Poolse atletiekkampioene Irena Szewinska is op 72-jarige leeftijd in Warschau overleden. Dat heeft het Poolse persagentschap PAP bekendgemaakt. Szewinska leed aan kanker.

Szewinska was de 'Grande Dame' van de Poolse atletiek in de jaren 1960 en 1970. Zij won zeven olympische medailles, waarvan drie gouden: op de 200 meter (1968 in Mexico), de 400 meter (1976 in Montreal) en de 4x100 meter (1964 in Tokio). Verder veroverde ze zeven Europese titels en verbrak ze tienmaal het wereldrecord op de 100, 200 en 400 meter. Na haar loopbaan trad Szewinska toe tot het Internationaal Olympisch Comité (IOC).