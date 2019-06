Polsstokspringer Ben Broeders sloopt in Duitsland WK-limiet Redactie

20 juni 2019

22u56

Bron: Belga 0 Atletiek Ben Broeders heeft zich in het polsstokspringen geplaatst voor het WK atletiek in Doha. Hij wipte in het Duitse Zweibrücken over 5m71, precies de gevraagde hoogte. De Leuvenaar won zo ook de wedstrijd, ondanks stevige tegenstand.

Voor Broeders betekende de 5m71 in Zweibrücken niet alleen een WK-kwalificatie, maar ook een stevig persoonlijk record. Dat stond voorheen op 5m63. De nummer vier van het EK in 2016 en Europese beloftekampioen van 2017 bleef foutloos tot en met 5m51. Voor 5m61 had hij twee pogingen nodig, de cruciale 5m71 lukte dan weer bij de eerste poging. Daarna probeerde hij het ook nog op 5m76, vier centimeter hoger dan het Belgisch record van Arnaud Art, maar dat was nog te hoog gegrepen. Voor de winst haalde Broeders het van de Duitser Raphael Holzdeppe, die eveneens over 5m71 ging maar daar meer pogingen voor nodig had. Holzdeppe is met zijn persoonlijk record van 5m94 niet de minste.

Eerder plaatste al zes andere Belgische atleten zich individueel voor het WK in Doha, van 27 september tot 6 oktober: Nafi Thiam, Cynthia Bolingo, Isaac Kimeli, Robin Hendrix, Koen Naert en Bashir Abdi.