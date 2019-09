Polsstokspringer Ben Broeders eindigt op derde plaats in Aken Redactie

05 september 2019

13u23

Belgisch kampioen polsstokspringen Ben Broeders is met een sprong over 5m51 op de derde plaats geëindigd op een meeting in het Duitse Aken.

De zege ging er naar de Zweed Melker Svärd Jacobsson (5m61), die het haalde van de Duitser Gordon Prosch (5m51). Broeders is reeds geplaatst voor het WK in Doha. Op 20 juni dwong hij in het Duitse Zweibrücken de kwalificatie af met een sprong over 5m71. Negen dagen later stelde hij het Belgisch record in het Duitse Hof-sur-Saarle bij naar 5m76.

