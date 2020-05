Polsstokspringen in de tuin levert draw op: zowel Duplantis als Lavillenie 36 keer over 5 meter in halfuur ODBS

03 mei 2020

18u12 Hoogspringen 'The Ultimate Garden Clash - Pole Vault Edition' zette de atletiekwereld weer even op de kaart. Polsstokspringen in de tuin, maar wel op het allerhoogste niveau. Waarin Lavillenie, die het idee voor de competitie had gelanceerd, op z'n 33ste bewees nog steeds absolute topklasse te zijn.

Niemand minder dan de Zweedse wereldrecordhouder Mondo Duplantis, de Amerikaanse tweevoudig wereldkampioen Sam Kendricks en de Franse olympische kampioen (2012) Renaud Lavillenie namen het via een live videolink tegen mekaar op. Omdat het praktisch niet haalbaar is de lat telkens wat hoger te leggen, werd er een ander competitieformat bedacht. De drie proberen binnen het halfuur een zo veel mogelijk aantal keren over de 5 meter te springen. Na een kwartier hadden ze vijf minuten pauze. Het wereldrecord van Duplantis staat op 6m18.

Kendricks bleek al snel geen partij te zijn voor Duplantis en Lavillenie. De Amerikaan had telkens meer recuperatietijd nodig en eindigde op 26 gelukte pogingen. Dat waren er maar liefst tien minder dan het duo Duplantis-Lavillenie. Opmerkelijk dat Lavillenie de jonge benen van de Zweedse polsstoksensatie Duplantis (20) kon bijbenen. Alleen toen de producers voorstelden om er nog drie minuten bij te doen, om alsnog een winnaar aan te duiden. Dat zag Lavillenie niet zitten. Een gelijkspel dus, maar wel virtuele topanimatie.