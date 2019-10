Podiumkandidaat Bart Aernouts is de enige Belgische prof op de Ironman in Hawaï: “Ik moet ambitieus zijn na vorig jaar” Dries Mombert

10 oktober 2019

14u21 0 Ironman Hawaï De beste triatleten ter wereld staan dit weekend weer voor hun hoogdag. Zaterdag springen 57 profs om 18u25 Belgische tijd in het water van Kailua Bay voor de Ironman van Hawaï. Daarbij één Belg: Bart Aernouts, de tweede van vorig jaar.

Met Bart Aernouts staat er inderdaad maar één Belgische prof aan de start in Kona, maar het is er wel eentje met op zijn minst podiumkansen. De 35-jarige triatleet begint dit weekend als outsider op de zege in Hawaï. Dat met rugnummer twee na zijn ietwat onverwachte tweede plaats vorig jaar. Aernouts kwam toen na 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42 km lopen binnen in 7u56:41. Daarmee was hij achter winnaar Patrick Lange meteen de tweede ooit die onder de acht uur wist te finishen op Ali’i Drive.

Eén jaar later is het opnieuw uitkijken naar wat Hawaï brengt. In 2018 kregen de triatleten naar Kona-normen heel milde omstandigheden voorgeschoteld. Ook het wedstrijdverloop zelf werkte een snelle race in de hand. Toch wist Aernouts zich als mindere zwemmer vanuit de achtergrond terug te knokken naar de voorste gelederen van de wedstrijd. Met een sterke marathon - zijn specialiteit - liep hij naar een overhoopte tweede plaats.

Kijk hier naar de mini-documentaire van On-running over Aernouts’ aanloop naar Hawaï:

Met vertrouwen naar Hawaï

Zit er twaalf maanden later nóg meer in? Aernouts - gecoacht door Luc Van Lierde - draaide een aanvaardbaar seizoen zonder grote uitschieters. Van zijn vijf triatlons in 2019 won hij er één. De seizoensopener in de Ironman van Zuid-Afrika (9de) was een kleine ontgoocheling, nadien volgde een 2de plaats op de halve afstand in St. George, winst in de 70.3 Ironman van Barcelona en een vierde plaats in de Challenge Roth. De zesde plaats vorige maand op het WK halve afstand in Nice was dan weer een opsteker. Na een blok trainingsstages werd Aernouts als niet-specialist 6de.

Het teken dat het goed zit met de opbouw naar Hawaï toe. Aernouts trok na Nice opnieuw op stage naar Font Romeu in de Pyreneeën en later naar Arizona. Intussen is hij een week op Hawaï om te acclimatiseren en te voldoen aan de vele persverplichtingen. Een must voor iemand die vorig jaar op het podium stond. Tot 2018 was Aernouts steevast goed voor een plek rond plaats tien. Nu kan hij in Hawaï enkel nog ‘beter’ doen met een eerste plaats.

Nieuw project

Wat is er veranderd in vergelijking met vorig jaar? Bij zijn achtste deelname op Hawaï hoeven we bij Aernouts in elk geval niet meer te zoeken naar de kleuren van BMC-Vifit. Aernouts verliet het succesvolle Belgische team om op eigen benen te staan en de schouders te zetten onder een project gesponsord door voornamelijk Veldeman en Sportoase. Geen rood-witte kleuren of een BMC-fiets voor onze landgenoot in 2019. Wel het zwart, rood en blauw van zijn nieuwe uitrusting met een nieuwe Ceepo-fiets.

Daarnaast is er natuurlijk ook de nieuwe status. De hele triatlonwereld heeft gezien hoe Aernouts vorig jaar naar de tweede plaats in Hawaï liep. De verwachtingen liggen dus hoger, al behoort onze landgenoot niet echt tot het kransje topfavorieten. Die rol is - zoals gebruikelijk de voorbije jaren - weggelegd voor de Duitsers. Titelverdediger Patrick Lange heeft er alweer geen goed seizoen opzitten, maar is in oktober altijd een betere versie van zichzelf. Tweevoudig winnaar Jan Frodeno is terug na zijn forfait vorig seizoen. En dan is er nog Sebastian Kienle. Hij won in 2014 in Kona.

Met ook nog namen als Alistair Brownlee, David McNamee, Cameron Wurf, Patrik Nilsson en Lionel Sanders wordt Aernouts door kenners maar weinig genoemd als potentiële winnaar. Al gaf de diepgravende analyse van TriRating onze landgenoot wel als enige van het pak vier sterren na de vijf die aan de drie top-Duitsers werden uitgedeeld.

Ideaal scenario nodig

Wat moet er gebeuren voor Aernouts om opnieuw op het podium te komen of om - nog beter - te winnen? Het moet gezegd: Aernouts werd vorig jaar gediend door het wedstrijdverloop en een sterk nummer in het fietsen. Het gebeurt zelden dat er nog triatleten na het keerpunt in Hawi (90 km fietsen) bij de eerste fietsgroep komen aansluiten vanuit de achtergrond. Aernouts slaagde er naast enkele anderen toch in vorig jaar. Het stelde hem in staat om zijn loopnummer perfect uit te spelen en om dan uiteindelijk op het podium te eindigen.

In principe heeft onze landgenoot een gelijkaardig scenario nodig. Als mindere zwemmer verliest Aernouts aan de eerste wissel sowieso meer dan vijf minuten op de sterkere zwemmers. Tijd die hij weer goed moet maken. En dat kan alleen met een snelle terugkeer in het fietsen. Daarvoor is een wedstrijdscenario als vorig jaar nodig of zwaardere omstandigheden die er dit jaar voor zouden zorgen dat het nog meer een man-tegen-mangevecht wordt. Iets wat een triatleet als Aernouts in de kaart zou spelen omdat hij het gewoon is om zich op zijn eentje vanuit de achtergrond weer in de wedstrijd te werken.

In het loopnummer heeft Aernouts op Patrick Lange na niemand te vrezen. Als hij binnen vijf à tien minuten van de kop van de wedstrijd - wellicht Jan Frodeno of Cameron Wurf - aan de tweede wissel komt, kan er heel veel. De grote vraag is of Aernouts dan zijn snelle marathon kan uitspelen. De verwachting is dat velen uit vrees voor Patrick Lange - en eventueel Aernouts - al zullen proberen om in het zwem- en fietsnummer een grote voorsprong te verzamelen.

Aernouts: “Ik moet ambitieus zijn na vorig jaar”

Afwachten dus. Aernouts zelf is er in elk geval klaar voor. “Hawaï is het hoofddoel van mijn seizoen”, vertelde hij ons vorige maand in Nice. “Ik moet ambitieus zijn na mijn podiumplaats vorig jaar. Ik weet dat als ik het verstandig aanpak, er heel veel in zit. Het belangrijkste wordt om vooral rustig naar de wedstrijd toe te leven.”

“Om te winnen moet je een risico durven nemen, dat kan in mijn geval in het lopen. Maar niet vroeger. Natuurlijk kom je met enkel goed lopen niet meer weg. Het wordt voor mij zaak om zo weinig mogelijk te verliezen in het zwemmen en dan een goed fietsnummer aan mijn marathon te koppelen.”

Verder wil Aernouts vooral zijn eigen wedstrijd afwerken en niet te veel bezig zijn met tegenstanders of verwachtingen. “Als je een bepaalde verwachting hebt, is het altijd moeilijk om die te doen uitkomen. Wie dat doet, zadelt zichzelf ook met onnodige druk op. Bevestigen na mijn tweede plaats van vorig jaar is ook al mooi.”

Morgen stellen we de grootste concurrenten van Aernouts voor. Zaterdag is de Ironman ook live te volgen op HLN.be van start tot aankomst.

Bart Aernouts in de Ironman Hawaï ( 7 deelnames):

2012: 11de

2013: 8ste

2014: 9de

2015: opgave

2016: 8ste

2017: 12de

2018: 2de