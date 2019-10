Ploeg van Timmers, Buys en Lecluyse wordt derde in International Swimming League AB

21 oktober 2019

09u58

Bron: Belga 0 Zwemmen Pieter Timmers, Kimberly Buys en Fanny Lecluyse zijn met hun ploeg als derde geëindigd in de derde manche van de International Swimming League, in het Texaanse Lewisville (klein bad).

Net zoals in de races van zaterdag konden de Belgen ook zondag geen sprekende uitslagen voorleggen voor Team Iron, waarvan de Hongaarse Katinka Hosszu het boegbeeld is. Kimberly Buys werd zevende in de 50m vlinder in 26.35. Fanny Lecluyse eindigde als achtste en laatste in de 100m school (in 1:07.50). Pieter Timmers maakte deel uit van de 4x100m vrij, die zesde werd. In de eindstand ging de winst naar London Roar (484,5 ptn) voor LA Current (457) en Iron (402).

De manche in Lewisville was de derde in de International Swimming League (na Indianapolis en Napels). Die nieuwe competitie verenigt acht "clubs": vier Amerikaanse teams en vier Europese teams. Elk team telt twaalf zwemmers en twaalf zwemsters. De competitie wordt georganiseerd tussen augustus en december 2019, met een Final Four (als zevende en laatste manche) in Las Vegas. Met de resultaten in hun wedstrijden dragen de zwemmers en zwemsters bij voor het puntentotaal van hun ploeg. Volgend weekend houdt de ISL halt in Boedapest, waar Hosszu voor eigen volk zal zwemmen.