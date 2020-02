Plasschaert zakt op voorlaatste dag van 2 naar 5 op het WK Laser Radial in Melbourne DMM

27 februari 2020

08u18

Bron: Belga 0 Zeilen Emma Plasschaert kende een mindere dag op het WK Laser Radial in het Australische Sandringham nabij Melbourne. Na de eerste drie regatta’s van de golden fleet zakte ze van de tweede naar de vijfde plaats.

Plasschaert eindigde respectievelijk als 30ste, een resultaat dat (voorlopig) wegvalt, 25ste en 9de. De Oostende, de wereldkampioene van 2018, totaliseert na negen races 60 punten. De Nederlandse olympisch kampioene Marit Bouwmeester behield, met nog een competitiedag en drie regatta’s te gaan, de leidersplaats. Met 21 punten heeft ze een comfortabele voorsprong op de Noorse Line Flem Host, die tweede staat met 45 punten.

De Deense titelverdedigster Anne-Marie Rindom is voorlopig derde met 55 punten, drie minder dan de Poolse Magdalena Kwasna. In de competitie bij de mannen, waar Laser Radial geen olympische klasse is, won titelverdediger Simon De Gendt na de drie races één plaats in het klassement. Hij staat nu negentiende met 128 punten. Jan Heuninck klom van de 27ste naar de 24ste plaats met 159 punten. De leiding blijft in handen van de Rus Daniil Krutskikh.