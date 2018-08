Plasschaert schuift op naar knappe tweede plaats op WK zeilen YP

09 augustus 2018

09u32

Emma Plasschaert is gisteren na de zesde dag op het WK zeilen in het Deense Aarhus opgeklommen naar de tweede plaats in de tussenstand. De West-Vlaamse werd zevende in de achtste regatta, de enige race van de dag.

De 24-jarige Plasschaert moet enkel de Amerikaanse Paige Railey voorlaten in de tussenstand. Zij doet slechts één puntje beter dan onze landgenote. Maité Carlier boekte achteraan in het veld lichte vooruitgang. Ze steeg van 51 naar 43.

Ook in de Laser-klasse boekten de Belgen lichte winst. Wannes Van Laer schoof één plekje op naar plaats 27, William de Smet klom drie plaatsen tot de 41e stek.

Het olympische duo Tom Pelsmaekers en Yannick Lefèbvre steeg in de 49er-klasse drie plaatsen, van 54 naar 51. In de Nacra 17-categorie tot slot is het duo Isaura Maenhaut-Morgan Wirtz 47e, Jan Heuninck en Anouk Geurts zijn 64e.

Het WK is voor de zeilers een eerste kans om een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio te bemachtigen. Veertig procent van de plaatsen voor de Spelen in 2020 worden in Aarhus aan de deelnemende landen toegewezen.