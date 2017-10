Plasschaert pakt zilver op WB zeilen Gamagori XC

12u54

Bron: Belga 0 Twitter Emma Plasschaert Meer Sport Emma Plasschaert is op de tweede plaats geëindigd op de Wereldbekermanche zeilen in het Japanse Gamagori. De 24-jarige West-Vlaamse strandde vandaag in de medaillerace op de vijfde plek.

Plasschaert (52 punten) moest in de algemene stand nipt de duimen leggen voor de Deense Anne-Marie Rindom (51). De Zweedse Josefin Olsson (57) vervolledigde het podium. Maïte Carlier eindigde als elfde en greep dus net naast deelname aan de medaillerace, die alleen voor de top tien was weggelegd.



In de Lasercompetitie bij de mannen finishte Wannes Van Laer als 21e en William De Smet als 26e. De Nieuw-Zeelander Sam Meech ging in de klasse met de eindzege aan de haal.





- Laser Radial (na 9 regatta's, het slechtste resultaat telt niet mee):



1. Anne-Marie Rindom (Den) 51 (1-5-22-2-9-4-26-2-6)



2. Emma Plasschaert (BEL) 52 (16-1-4-6-11-6-12-1-10)



3. Josefin Olsson (Zwe) 57 (30-3-9-18-1-1-1-20-4)



...



11. Maïté Carlier (BEL) 91 (18-15-16-15-36-11-6-10)





- Laser (na 9 regatta's, het slechtste resultaat telt niet mee):



1. Sam Meech (NZe) 46 (4-13-15-1-51 (BFD)-1-1-3-8)



2. Pavlos Kontides (Cyp) 55 (7-4-3-2-7-14-2-9-14)



3. Tom Burton (Aus) 68 (1-14-32-3-18-23-5-2-2)



...



21. Wannes Van Laer (BEL) 141 (51(DNF)-17-8-32-29-16-10-29)



26. William de Smet (BEL) 159 (20-27-19-13-8-39-38-34)





- 49er (na de 9 regatta's en drie medailleraces, het slechtste resultaat telt niet mee):



1. Dylan Fletcher-Stuart Bithell (GBr) 44 (4-1-8-5-1-1-12-1-12-4-1-6)



2. James Peters-Fynn Sterritt (GBr) 50 (2-5-1-9-8-18-3-9-1-1-3-8)



3. Lukasz Przybytek-Pawel Kolodzinski (Pol) 53 (13-3-6-8-4-6-2-4-10-2-7-1)



...



12. Yannick Lefèbvre-Tom Pelsmaekers (BEL) 80 (14-10-2-18-9-13-10-13-9)