Plant Usain Bolt comeback op de Spelen? Deze video’s doen liefhebbers alvast watertanden GVS

28 juni 2019

12u06 5 Atletiek Maakt Usain Bolt op de Olympische Spelen van Tokio 2020 een sensationele comeback? Het sprintwonder zorgt met enkele korte video’s op sociale media alvast zélf voor de speculaties. In zijn thuisland Jamaica werkt ‘The Ligning Bolt’ zich te pletter, de mysterieuze bijschriften zorgen ervoor dat z’n volgers luidop beginnen te dromen van een terugkeer.

Maandag postte Usain Bolt uit het niets een korte video waarin hij met twee metgezellen een geasfalteerde heuvel oploopt. Niet meteen om de persen te laten stoppen, ware het niet dat de nog steeds ‘s werelds snelste sprinter even later ook een filmpje deelde waarin hij volledig in het zweet zijn buikspieren aan een stevige test onderwierp. Vandaag volgde een nieuwe video. Bolt oefende dit keer met zijn collega’s in het water, een coach legde er van aan de zijlijn flink de pees op.

Day One

Beelden die heel wat liefhebbers laten watertanden, zeker omdat de geheimzinnige bijschriften voor extra peper en zout zorgen. Bij zijn eerste video schreef de Jamaicaan ‘Day One’ - zijn laatste exemplaar kreeg de tekst ‘Day 4 of many’ mee. Voor een pak van zijn miljoenen volgers is het duidelijk: Bolt werkt toe naar iets.

Day One ☝️ pic.twitter.com/4x09v3OjvO Usain St. Leo Bolt(@ usainbolt) link

En dan is er maar één evenement mogelijk: de Olympische Spelen van Tokio 2020. De focus op de lange termijn dus, want voor de wereldkampioenschappen in Doha die binnen drie maanden starten kan hij zich behoudens een wonder niet meer kwalificeren. Bolt wordt volgend jaar 34, het is koffiedik kijken of hij nog de intrinsieke kwaliteiten bezit om erboven uit te steken. Eén voordeel heeft hij: de wereldrecordhouder op de 100m, 200m en 4x100m zat sinds zijn pensioen in 2017 nooit stil en liet de teugels ook nooit varen. Hij ging reizen, werd ambassadeur van tal van goede doelen en wilde in alle uithoeken ter wereld een voetbalcarrière uitbouwen. Dat laatste lukte niet, maar daardoor is hij wel nog steeds topfit.

Stervelingen

Een comeback zou voor elke sportliefhebber machtig zijn en ook de populariteit van de atletiek zou er wel bij varen. Toch zijn het slechts speculaties, zo weet ook La Gazzetta dello Sport. “Dit is een geweldig gerucht. Helaas wellicht eentje die niet zal uitkomen. Maar zolang Bolt dit blijft posten, mogen wij toch blijven dromen?”

Het verleden toont alvast aan dat zijn leeftijd geen onoverkomelijk probleem hoeft te zijn. Justin Gatlin was 35 jaar en 176 dagen toen hij met succes terugkeerde, Kim Collins liep op 40-jarige leeftijd nog een tijd van 9'93". En dan spreken we over gewone stervelingen, niet over Usain Bolt. “Studies zeggen dat je snelheid onherroepelijk vanaf je 30ste daalt”, zegt fysioloog Jordan Santos bij het Spaanse AS. “We spreken van één procent per jaar. Sowieso zal Bolt dus niet meer zijn maximale capaciteiten die hij ooit had kunnen benutten. Maar hij was zó superieur, dat hij nu aan de kwaliteiten zit die een gewone sterveling op zijn piek bereikt.”

Nu maar afwachten of Bolt wel degelijk naar een comeback lonkt of zich gewoon wat afpeigert op vakantie. Mogelijk houdt hij net als in februari - toen hij ook een video van een trainingssessie op een atletiekbaan postte - iedereen doodleuk voor de gek.