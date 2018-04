Pitcher White Sox kritiek nadat hij in elkaar zakt in dug-out Redactie

22 april 2018

00u05

Bron: ANP 0 Meer Sport Pitcher Danny Farquhar van Chicago White Sox heeft een hersenbloeding gekregen. De 31-jarige Amerikaan zakte in de dug-out in elkaar tijdens de wedstrijd in de MLB tegen Houston Astros. Farquhar werd naar het ziekenhuis gebracht, waar bleek dat een slagader in zijn hersenen was gescheurd.

"Hij verkeert in stabiele, maar kritieke toestand", meldde de honkbalclub uit Chicago. "Fans van de White Sox, houd Danny en zijn familie in jullie gedachten en gebeden."

Farquhar treedt doorgaans op als 'reliever' bij de White Sox. Dat betekent dat hij de heuvel op gaat als de startende werper in de problemen komt. De pitcher moest tegen de Astros in de zesde inning aan het werk. Farquhar kon niet voorkomen dat de regerend kampioen van de MLB van 7-0 uitliep naar 9-0. Nadat hij weer in de dug-out was gaan zitten, ging het mis.