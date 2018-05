Pitcher White Sox komt terug na hersenbloeding Redactie

08 mei 2018

11u44

Bijna drie weken nadat hij werd getroffen door een hersenbloeding, heeft pitcher Danny Farquhar van Chicago White Sox het ziekenhuis verlaten. Artsen voorspellen dat de 31-jarige honkballer kan terugkeren in de Major League, al zal hij dit seizoen niet meer in actie komen.

Farquhar zakte op 20 april in elkaar tijdens de wedstrijd tegen Houston Astros. In het ziekenhuis bleek dat een slagader in zijn hersenen was gescheurd. De Amerikaan werd meerdere keren geopereerd en lag ruim een week op de intensive care. Zijn shirt met nummer 43 hing bij iedere wedstrijd van de White Sox in de dug-out.

Farquhar treedt doorgaans op als 'reliever' bij de MLB-ploeg uit Chicago. Dat betekent dat hij de heuvel op gaat als de startende werper in de problemen komt. De Amerikaan kwam eerder uit voor Toronto Blue Jays, Seattle Mariners en Tampa Bay Rays.