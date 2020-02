Piloot die helikopter Bryant bestuurde niet onbesproken: in 2015 lapte hij orders aan zijn laars YP

22 februari 2020

10u12

Bron: Reuters, Los Angeles Times 0 Kobe Bryant overleden Ara Zobayan, de piloot die de helikopter met onder meer Kobe Bryant aan boord bestuurde op het moment van de fatale crash, is dan toch niet helemaal onbesproken. De Federal Aviation Administration (FAA), het bureau van de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten, meldt dat er zich in 2015 al een incident had voorgedaan waarbij Zobayan het niet al te nauw nam met de vliegregels.

‘t Was mei 2015, toen Ara Zobayan volgens het rapport van de FAA met zijn AS350-helikopter de regels voor het luchtruim boven de internationale luchthaven van Los Angeles schond. Zobayan verwachtte vrije baan te krijgen, maar vanuit de controletoren klonk er een ander geluid: door de slechte weersomstandigheden was er onvoldoende visibiliteit, waardoor het verzoek van de piloot werd afgewezen. Maar daar trok Zobayan zich dus weinig van aan. Op het moment dat de communicatie plaatsvond tussen Zobayan en de luchtverkeersleiders, vloog de toen 46-jarige piloot zonder toestemming dus gewoon het luchtruim boven de luchthaven in.

Zobayan gaf zijn fout toe, nam zijn verantwoordelijkheid en was bereid om alle nodige stappen te ondernemen om zijn fout recht te zetten Het FAA-rapport

“Mocht Zobayan de weersomstandigheden boven LAX correct hebben ingeschat, had hij kunnen anticiperen op de beslissing van de controletoren. Hij had vroeger om een goedkeuring moeten vragen”, zo staat er onder meer te lezen in het rapport, waarover gisteren werd bericht door de Los Angeles Times. Zobayan werd achteraf dan ook op de vingers getikt en volgens het rapport “gaf hij zijn fout toe, nam hij zijn verantwoordelijkheid en was hij bereid om alle nodige stappen te ondernemen om zijn fout recht te zetten.” Hij verleende ook zijn volledige medewerking aan het onderzoek.

Geen vergunning

De Sikorsky S-76B-helikopter vloog op 26 januari tegen een helling nabij Calabasas, op een kleine 50 km van Los Angeles. Er hing een dichte mist boven het heuvelgebied en de ervaren piloot had moeilijkheden om zich erdoor te manoeuvreren. Later bleek dat het toestel geen vergunning had om in dergelijke omstandigheden te vliegen. Island Express Helicopters, het Amerikaanse bedrijf van de helikopter die neerstortte, had een federale vliegvergunning die haar piloten beperkte tot het vliegen in bepaalde visuele omstandigheden. Dat houdt in dat de piloten enkel overdag mogen vliegen zolang ze een goed zicht hebben. Door de mist was dat niet het geval.

In een eerste rapport vorige maand stelden de speurders dat onderzoek van de hoofd- en staartmotor van de helikopter geen duidelijke gebreken heeft aangetoond. “Er is geen bewijs van een catastrofale interne tekortkoming”, luidt het. Het onderzoek kan mogelijk nog maanden aanslepen. De helikopter, een Sikorsky S-76B, had geen zwarte doos aan boord. Het gezelschap, met dus ook nog basketballegende Kobe Bryant (41) en dochtertje Gianna (13) was onderweg naar de Mamba Academy, het sportcentrum van de NBA-vedette. In totaal lieten negen mensen het leven bij de vreselijke crash.

LEES OOK IN HLN+:

Kobe Bryant, van zijn jeugd in Italië tot de eerste NBA-titel: “Ik voelde constant de nood en de drang om de beste te zijn”

Reconstructie van de fatale vlucht van Kobe Bryant: “Je vliegt nog steeds te laag”

Bekijk ook: onlangs doken nog nieuwe beelden op van het ongeval