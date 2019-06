Pijnlijke maar ook illegale trap zindert na in de MMA-wereld: “Hij speelde alsof hij pijn had” ODBS

25 juni 2019

11u36

Bron: MMA Junkie 0 MMA Erg bizar moment tijdens het MMA-event ‘Bellator 223', dat het voorbije weekend plaatsvond in Wembley. De partij lag plots even stil, nadat de Braziliaan Jorge Kanella (32) net had uitgepakt met een niet alledaagse aanval in de edele delen van zijn tegenstander.

Toen Kanella de Brit Alfie Davis in hun kamp in de lichtgewichten tegen het canvas gekregen had, verraste hij met een gewiekste trap in het achterwerk. En dat voelde Davis duidelijk. Terwijl er op de sociale media met ongeloof gereageerd werd, bedacht scheidsrechter Kevin MacDonald de Braziliaan voor zijn wel erg onorthodoxe trap met een strafpunt.

Uiteindelijk won Davis de kamp na een unanieme beslissing van de jury, maar de trap zinderde logischerwijs na. Zeker omdat Kanella vond dat Davis de pijn “simuleerde”, om zijn tegenstander zo met een strafpunt op te zadelen. “Ik trapte in zijn achterwerk en dat is normaal. Dat is niet illegaal”, aldus Kansella bij MMA Junkie. “Als je de beelden goed bekijkt, trap ik hem niet recht daar waar hij zegt dat het was. Tja, goed gespeeld van hem natuurlijk.”

Davis van zijn kant nam het sportief op. “Ik heb die trap gevoeld daar waar je die niet wil voelen”, sprak hij. “Ja, in de achterkant van mijn edele delen. Stonden we recht tegenover elkaar, kon hij zoiets nooit doen. Zo’n trap krijgt alleszins niemand aangeleerd, ook omdat het een fout is natuurlijk. (lacht) Toen ik opstond, voelde ik het recht in ‘the gooch’ (straattaal voor die gevoelige streek, nvdr).” Om er dan nog dollend aan toe te voegen: “Normaal is het daar plezierig voor een man, toch? Maar niet als je er een trap inkrijgt.”