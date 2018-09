Pieters en Detry openen met tiende plaats op European Masters golf Redactie

06 september 2018

20u07

Bron: Belga 0 Meer Sport Thomas Pieters en Thomas Detry delen de tiende plaats na de eerste ronde van het European Masters golftoernooi (European Tour/2,5 miljoen euro) op de Crans-sur-Sierre golfbaan in het Zwitserse Crans-Montana.

Pieters en Detry noteerden een ronde van 67 slagen, drie onder par. Pieters putte drie birdies en een eagle, maar moest ook twee bogeys incasseren. Detry lukte vijf birdies en moest twee bogeys op zijn kaart schrijven. Het duo telt drie slagen meer dan de Duitser Maximilian Kieffer, die met 64 slagen alleen de leiding waarneemt.

Nicolas Colsaerts had voor zijn eerste ronde 71 slagen nodig, één over par. De Brusselaar stond na twaalf holes met een score van vier over par op zijn naam. Colsaerts putte nog drie birdies weg en sloot dag één af op een gedeelde 81ste plaats. Een goede tweede ronde is wel een must om de cut te halen.