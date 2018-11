Pieters en Detry nemen de leiding op World Cup of Golf LPB

23 november 2018

09u36

Bron: Belga 0 Meer Sport Thomas Pieters en Thomas Detry hebben op de tweede dag van de World Cup of Golf (European Tour/PGA Tour/7 miljoen dollar) de leiding veroverd.

Op de Metropolitan golfbaan in het Australische Oakleigh South, nabij Melbourne, speelde het Belgische duo een tweede ronde van één onder par bij elkaar. Daarmee delen ze de leiding met de Zuid-Koreanen Byeong-hun An en Si-woo Kim.

Pieters en Detry stonden na een openingsronde van 63 slagen gespeeld in de four-ball discipline op een gedeelde vierde plaats. Voor hun tweede ronde, in de foursome discipline, hadden ze 71 slagen nodig, één onder par. In zeer moeilijke omstandigheden, veel regen en wind, lukte het duo drie birdies waartegen ze twee bogeys op hun kaart moesten schrijven. Pieters lukte enkele prachtige bunker- en ijzerslagen, die Detry even later afwerkte met pars en birdies.

"We hebben er een zeer solide ronde opzitten", zei Pieters na de tweede ronde. "We waren vandaag alletwee bij de zaak. Het korte spel was onder de omstandigheden zeer goed. Het is altijd fijn als je weet dat je ploegmaat vrijwel alles wegput van binnen de anderhalve meter, dat schept enorm veel vertrouwen.”