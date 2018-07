Pieters 40ste na derde ronde in Open Championship, Woods rukt op naar 6de plaats Redactie

21 juli 2018

22u31

Bron: Belga Ondanks een derde ronde in één onder par heeft Thomas Pieters vandaag geen progressie gemaakt in de Open Championship golf in het Schotse Carnoustie. De 26-jarige Antwerpenaar is met 213 slagen, par, veertigste.

Pieters startte meteen met een handicap nadat hij op de eerste hole een dubbele bogey en op de derde hole een bogey moest incasseren. Daarna putte de nummer 69 op de wereldranglijst nog birdies weg op de holes vijf, zes, elf, dertien en veertien en ging hij nog in de fout op de negende hole. Hij geraakte ook zonder kleerscheuren voorbij de lastige laatste hole.

Pieters heeft nu negen slagen meer dan drie Amerikanen die de leiding delen: Kevin Kisner, titelverdediger Jordan Spieth en Xander Schauffele. Het trio telt twee slagen voorsprong op hun landgenoot Kevin Chappell. De Italiaan Francesco Molinari is de eerste Europeaan op de vijfde plaats.

Tiger Woods, winnaar in 2000, 2005 en 2006, zette een fraaie ronde neer van 66 slagen en klom van de 29ste naar de 6de plaats. Hij deelt die met de Noord-Ier Rory McIlroy, winnaar in 2014, de Amerikanen Zach Johnson, Webb Simpson en Matt Kuchar, de Zweed Alexander Noren en de Engelsman Tommy Fleetwood. De Engelsman Justin Rose tekende voor de beste ronde van de dag. Na zeven birdies, goed voor een ronde in 64 slagen, klom hij van de 65ste naar de 13de plaats.