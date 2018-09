Pieter Timmers zwemt eerste keer in competitie sinds hersenvliesontsteking: "In het ziekenhuis dacht ik: 'F**k gezondheid, ik wil zwemmen" Bart Fieremans

08 september 2018

09u37

Bron: Eigen berichtgeving 0 Meer Sport De timing kon moeilijk ongelukkiger: de koffer van Pieter Timmers stond eind juli klaar voor vertrek naar het EK in Glasgow, tot een plotse hersenvliesontsteking zijn gouden missie dwars zat. Vijf weken later zwemt Timmers zijn eerste competitie, een worldcup in Kazan: "Mijn hoofd is nog niet volledig hersteld, maar het is een wonder dat ik weer kan trainen en zwemmen zoals nu."

Kazan, Doha, Eindhoven en Boedapest: op een kleine maand doorkruist Timmers vier steden voor deelname aan de worldcups. Hij hoopt zijn seizoen zo met een goed gevoel af te sluiten, al blijft het gemiste EK 'wringen'.

Hoe gaat het ermee, Pieter?

"Op zich voel ik me redelijk goed. Ik ben wel nog met een buikgriep afgereisd naar Kazan, maar ik mag wel van geluk spreken dat ik na mijn hersenvliesontsteking tamelijk snel weer op de been was. Maar echt herstellen doe je pas met te rusten. Ik ben noodgedwongen al drie dagen na mijn ziekte weer beginnen trainen. Ik voel me nog niet zoals ik zou willen. Te veel prikkels of lawaai is extra vermoeiend. Mijn hersenen herstellen nog. Vergelijk het met een knieblessure: dan heb je ook littekenweefsel en moet je rusten. Hetzelfde met mijn hoofd, dat heeft tijd nodig. Na zes weken zou het moeten beteren. Ik hoop dat het dan volledig weg is. Het is wel een wonder dat ik al kan trainen en zwemen zoals ik nu ben."

