Pieter Timmers zwaait carrière uit in Boedapest BF

09 september 2020

07u53 0 Meer sport Pieter Timmers zal vanaf oktober een dikke maand in Boedapest bivakkeren. De International Swimming League (ISL) plant in de Hongaarse hoofdstad het tweede seizoen van zijn revolutionaire zwemcompetitie, waarbij internationale toppers verdeeld over clubteams tegen elkaar om punten racen.

Timmers had de ISL aangekruist om zijn carrière uit te zwaaien. De coronapandemie zette een vraagteken achter dat event, maar de organisatie stelt de atleten gerust en sleutelde intussen aan een nieuw format. Vandaag geeft de ISL meer details vrij. Tegenover de acht deelnemende teams in de vorige editie - vier Europese en vier Amerikaanse - zou er in het tweede seizoen één Europees en één Aziatisch team bijkomen. En in plaats van de competitie over enkele weekends in de VS en Europa te programmeren, hokken de tien teams nu tussen oktober en november samen op één basiskamp in Boedapest. Meer dan 300 zwemtoppers zullen daar trainen en strijden om een finale.

De ISL-competitie is het geesteskind van de schatrijke Oekraïense zakenman Konstantin Grigorishin. Een prijzenpot van meerdere miljoenen euro's moet de toppers lokken, ook belooft hij de atleten een vast maandloon als steuntje in de rug in de moeilijke coronatijden.

Lees ook: