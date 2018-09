Pieter Timmers wordt zesde in finale 50m vrije slag in Kazan XC/LPB

07 september 2018

20u15

Bron: Belga 2 Meer Sport Pieter Timmers is zesde geworden in de finale van de 50 meter vrije slag op de Wereldbeker in het Russische Kazan, de eerste manche van het seizoen. Onze landgenoot finishte in groot bad in 22.48, zijn persoonlijk record staat op 22.22.

De winst ging naar de Rus Vladimir Mozorov in 21.49. De Amerikaan Michael Andrew (21.99) en de Oekraïner Andrii Govorov (22.03) vervolledigden het podium. Timmers herneemt in Rusland de competitie na de hersenvliesontsteking die hem begin augustus van het EK in Glasgow hield.

Zaterdag zwemt Timmers nog de 100 meter vrij. Kimberly Buys treedt dan aan op de 50 meter vlinderslag, waarop ze in Glasgow nog EK-brons won. Op de 50 meter vrij overleefde Buys vandaag de reeksen niet.

De volgende manches van de Wereldbeker vinden plaats in Doha (13-15 september), Eindhoven (28-30 september), Boedapest (4-6 oktober), Peking (2-4 november), Tokio (9-11 november) en Singapore (15-17 november). In Doha wordt er net als in Kazan nog in groot bad gezwommen, alle andere manches vinden plaats in klein bad.