Pieter Timmers trekt op stage naar Tenerife in opbouw EK Bart Fieremans

24 februari 2020

06u42 0 Zwemmen De Belgische zwemtoppers vertrokken gisteren op een stage van een week naar Tenerife. Pieter Timmers zit volop in de opbouwfase richting het EK in Boedapest in mei, waar hij kort voor de Spelen wil pieken.

"Pieter is nog nooit Europees kampioen geweest. Dat EK is dus een eerste hoofddoel. Hij wil daar op het hoogste schavotje staan in de laatste rechte lijn naar de Spelen in Tokio", zegt Koen Van Buggenhout. De topsportcoördinator van de Vlaamse federatie bekeek gisteren de Vlaamse Zwemkampioenschappen in het Wezenbergbad in Antwerpen, waar Timmers zich zaterdagochtend beperkte tot de series van de 50m vrij. Aan de 100m vrij nam Timmers niet deel gezien het vertrek naar Tenerife.

Momenteel zit Timmers nog volop in de opbouwfase, met veel volumetraining. Half januari zwom hij wel al de Champions Swim Series. Die FINA richtte die financieel lonende topcompetitie vorig jaar in, met vier uitgenodigde toppers per nummer. In 2019 won Timmers in april en mei zo de drie events in Guangzhou, Boedapest en Indianapolis op de 100m vrij, maar dit jaar waren gezien de Spelen als zwaartepunt de Swim Series vervroegd naar half januari. Geen piekmoment dus, en Timmers finishte in Shenzhen en Peking respectievelijk als vierde en derde op de 100m vrij.

"Na amper twee weken training zwom Timmers in Peking wel al een chrono van 48.9. Hij staat vrij snel op een goed niveau", zegt Van Buggenhout. Timmers last begin april de Swim Open Stockholm in. (BF)