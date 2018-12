Pieter Timmers trapt op bout die uit vloer steekt en geeft forfait in Lausanne: “Blij dat 2018 er bijna op zit” LPB

21 december 2018

14u53

Bron: Belga 0 Meer Sport Pieter Timmers geeft forfait voor de 50 en 200 meter vrije slag op de Lausanne Swim Cup, een competitie in klein bad. Hij heeft te veel hinder van een voetblessure, nadat hij donderdag op een bout stapte.

"Na het zilver op de 100m gisteren en de geblesseerde voet door een bout die uit de vloer stak op het pool deck: die is vandaag te gekwetst om er deftig mee te zwemmen en de keerpunten zijn zeer pijnlijk", zegt Timmers op Twitter. "50 en 200m liepen dus voor geen meter op die manier. Blij dat 2018 er bijna op zit en ik 2019 hopelijk gezond kan starten en eindigen. Ik verwijt de organisatie van Lausanne niets. Dit had uiteraard niet mogen gebeuren, maar achter deze Swim Cup zit een jong, enthousiast en hardwerkend team om van dit event elk jaar een nog groter succes te maken. Meer van dat!"

Timmers eindigde donderdag als tweede op de 100m vrije slag. Hij tikte aan in 47.61 bij zijn comeback na longproblemen. De zilverenmedaillewinnaar van de Olympische Spelen in Rio heeft een ongelukkig jaar achter de rug. Zo miste hij het EK in Glasgow door een hersenvliesontsteking.