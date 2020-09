Pieter Timmers switcht naar VS-team New York Breakers voor laatste zwemkunstje in ISL, die ook maandloon tot juni 2021 uitbetaalt BF

09 september 2020

07u53 0 Meer sport Voor zijn laatste wapenfeit als profzwemmer zal Pieter Timmers uitkomen voor de New York Breakers in de International Swimming League (ISL). Met dat VS-team bivakkeert Timmers vanaf half oktober een maand lang in Budapest om te zwemmen in de revolutionaire format van de ISL, die alle deelnemers ook een maandloon van circa 1250 euro tot juni 2021 uitbetaalt.

Timmers had na het uitstel van de Olympische Spelen de ISL dit najaar aangekruist om zijn carrière uit te zwaaien. In die competitie racen tien internationale clubteams uit Amerika, Europa en Azië - waarbij elk team bestaat uit zestien mannelijke en vrouwelijke zwemmers - tegen elkaar in een puntensysteem. Vorig jaar nam Timmers al aan de eerste editie deel, toen als lid van het Europese ‘Team Iron’ van kapiteine en olympisch kampioene Katinka Hosszu. Voor het tweede seizoen switcht Timmers naar een VS-team. Hij is nu een van de topzwemmers van de New York Breakers met de Amerikaanse wereldkampioen Michael Andrew als kapitein. “Team Iron was vorig jaar heel goed, maar met Andrew heeft het ook altijd goed geklikt”, klinkt het ten huize Timmers over de overgang. Ook de Nederlandse coach van het NY-team, Martin Truijens, kent Timmers al jaren. Nog een oude bekende in het team is Cameron McEvoy. De Australische spurtbom lag in een van de banen naast Timmers lag in de olympische finale van Rio in 2016.

Door de coronapandemie was het lange tijd onzeker of de ISL-competitie dit jaar zou doorgaan. Maar de organisatie stelt de atleten gerust en werkte een nieuwe format uit, inclusief een medisch protocol met uitgebreide coronatesting. In plaats van de competitie zoals vorig jaar over enkele weekends in de VS en Europa te programmeren, hokken de tien teams nu tussen half oktober en half november samen op één basiskamp in Budapest. In totaal meer dan 300 atleten zullen dus in de Hongaarse hoofdstad een maand lang trainen en onderwijl tien wedstrijddagen in een resem disciplines afwerken om zich te plaatsen voor de halve finales. De teamranking gebeurt op basis van de punten die de zwemmers en zwemsters per race op basis van hun uitslag kunnen verzamelen. De halve finales staan ook gepland in Budapest, tussen 19 en 22 november. Voor de finale eind december onderhandelt de organisatie met Tokio in Japan als locatie.

De ISL neemt alle organisatiekosten van deze gigantische competitie op zich en betaalt het verblijf van de atleten. De schatrijke Oekraïense zakenman Konstantin Grigorishin - die de ISL als zijn geesteskind uit de grond stampte - kijkt niet op een cent. Hij weet de zwemtoppers te lokken met een lucratieve prijzenpot van meerdere miljoenen euro’s en wil ze een ‘flitsender’ alternatief aanbieden voor de traditionele competities georganiseerd door de wereldzwembond FINA. Zo plant de organisatie ook vele ‘TV-reality’-uitdagingen in Budapest.

“Onze competitie is een compleet ander universum, meer postmodern”, zei Grigorishin op een persconferentie. “Maar we ‘vechten' ook niet tegen de FINA of de Olympische Spelen. Je kan onze competitie zien als een goede toevoeging.”

Grigorishin hield bij het tweede seizoen er ook rekening mee dat nogal wat topzwemmers financieel onder de coronacrisis lijden, omdat alle grote zwemevents afgelast zijn. Zo keert hij alle deelnemers aan de ISL van september 2020 tot en met juni 2021 - tien maanden lang - een basiloon van 1500 dollar (circa 1250 euro) per maand uit als steuntje in de rug richting de Spelen van Tokio 2021. Ook al zwaait Timmers het profzwemmen uit na de ISL, zal hij kunnen genieten van deze vergoeding.

