Pieter Timmers strandt als 20ste op 50m vrij: “Toch mijn beste race op WK” Bart Fieremans in Zuid-Korea

26 juli 2019

10u01

Bron: Belga 0 WK zwemmen Met de 50m vrij zit de laatste proef van Pieter Timmers op dit WK erop. Het is niet zijn hoofdnummer, maar Timmers knalde in de series nog naar een stevige 22.32, onvoldoende weliswaar voor een plek in de halve finales.

In zijn ranglijst van beste prestaties op de 50m vrij komt die 22.32 op de achtste plaats bij Timmers te staan. Maar in Bergen in april had Timmers nog zijn snelste tijd ooit gelukt op die afstand met 22.19. Die chrono zou in Gwangju nipt volstaan hebben voor een halve finale, met zijn 22.32 strandde hij op de twintigste plaats van alle deelnemers.

Maar het is ook niet voor de 50m dat Timmers naar het WK kwam: “Het voelde wel aan als mijn beste race tot nu toe op dit WK. Dat bevestigt dat ik die extra rust nodig had. Ook al omdat ik mij de voorbije dagen niet geweldig gevoeld had. Gisteren heb ik bovendien een verkoudheid opgelopen. Met die airco in de bussen en het appartement is daar soms weinig aan te doen. De lucht in het zwembad is ook niet goed. Vanaf het moment dat je in het bad komt, beginnen je ogen te pikken en je longen te branden.”

Buys als 14de naar halve finale 50m vlinder: “Hopelijk straks sneller”

Op de 50m vlinder kan Kimberly Buys nog wat troost zoeken na haar gemiste doel op de 100m vlinder om zich voor de Spelen in Tokio te plaatsen. Op de niet-olympische afstand zwom ze in de series met de 14de tijd (26.23) naar de halve finales.

Buys heeft op de 50m vlinder wel een reputatie te verdedigen. Op het WK in Boedapest twee jaar geleden proefde ze voor het eerst van een WK-finale. Vorig jaar op het EK in Glasgow hing er voor het eerst een bronzen medaille in een groot kampioenschap in groot bad rond haar nek. Toen klokte ze wel tijden onder de 26 seconden. Die piek lijkt ze nu in Gwangju niet te kunnen realiseren. Bij de series tikte ze na 26.23 aan. “Dat is geen supertijd”, aldus Buys. “Het voelde ook niet zo geweldig aan. De supervorm lijkt er niet te zijn. Maar we zijn een ronde verder. Ik hoop dat ik straks toch nog iets sneller ben. Ik heb niets te verliezen.”