Pieter Timmers stoot in Kazan door naar finale 50m vrij XC

07 september 2018

11u18

Pieter Timmers heeft zich geplaatst voor de finale van de 50 meter vrije slag op de eerste Wereldbekermanche van het seizoen in het Russische Kazan. Kimberly Buys greep naast de finale van de 50m vrij.

Timmers maakt in Kazan zijn rentree in competitie nadat hij door een hersenvliesontsteking het EK in Glasgow miste. De viceolympisch kampioen op de 100 meter, die in aanloop naar de WB-manche in Kazan met de griep sukkelde, eindigde in reeks 2 van de 50m vrij op de tweede plaats in 22.67, achter de Oekraïner Andrii Govorov (22.08).

Timmers plaatste zich met de zesde tijd van alle deelnemers in de reeksen, de scherpste chrono (21.93) kwam op naam van de Rus Vladimir Morozov. De finale vindt vanavond plaats.

Bij de vrouwen moest Buys met 25.88 tevreden zijn met de vijfde plaats in reeks 4, gewonnen door de Zweedse Sarah Sjöström (24.39). Buys, die in Glasgow brons pakte op de 50m vlinder, zette de elfde tijd van alle deelneemsters op de tabellen. De Russin Arina Surkova pakte met 25.62 het achtste en laatste finaleticket.

Zaterdag komt Timmers in actie in de 100m vrij, Buys zwemt dan de 50m vlinder. Zondag starten Timmers en Buys in respectievelijk de 50m en 100m vlinder.