Pieter Timmers start WK met afknapper in estafette: “Ik voel me verantwoordelijk voor deze niet-kwalificatie Spelen” Bart Fieremans in Zuid-Korea

21 juli 2019

09u23 0 WK zwemmen De eerste competitiedag van het WK zwemmen in Gwangju is in mineur gestart voor België. Het mannenteam op de 4x100m vrij greep als 14de naast een rechtstreeks ticket voor de Spelen in Tokio 2020. Trekker Pieter Timmers zwom onverwacht onder zijn niveau: “Hopelijk was dit maar een eenmalige offday.”

Het Belgische estafetteteam op de 4x100m vrij is na de Spelen van Rio nog in heropbouw met jongeren als Sebastien De Meulemeester en Thomas Thijs. De ploeg wist dat een finale op dit WK te hoog gegrepen zou zijn. Maar top 12 halen, dat was het vooropgestelde doel met een direct ticket voor de Olympische Spelen als beloning. België strandde uiteindelijk op de 14de plaats, op een dikke halve seconde van het nummer twaalf Polen.

Een gemiste kans, na een scenario dat op de omgekeerde wereld leek. De frisse gezichten De Meulemeester en Thijs deden het beter dan verhoopt, maar Timmers kon deze keer niet met een verschroeiende eindsprint uitpakken om het verschil te maken. Zijn tijd met een vliegende start van 48.75 bleef onder zijn normale doen in de estafette. Ter vergelijking: op de Spelen in Rio had Timmers relaytijden van 47:39 en 47.55 geklokt. Een chrono van 48 laag zou nu volstaan hebben om de poort naar Tokio 2020 open te beuken.

Uiteraard was dat balen. Zonder met de vinger te wijzen: ook van een wereldtopper als Timmers kan je niet zomaar verwachten dat hij élke keer zomaar op bestelling zijn beste tijd levert. Maar het gevoel om het werk van de ploegmaats niet te kunnen afmaken, is uiteraard vervelend. Het siert Timmers hoe hij zich daarna niet verstopte: “Ik heb ook tegen de jongens gezegd dat ik de verantwoordelijkheid voor deze niet-kwalificatie op mij neem. Van mij mogen ze enigszins verwachten dat ik 48.0 of sneller zwem. Van bij de start miste ik wat souplesse. Ik maakte ook een foutje bij het keerpunt waardoor ik snelheid verloor. Ik had niet mijn normale energie en zwom te geforceerd.”

Niet dat zijn ploegmaats het Timmers kwalijk kunnen nemen. “Pieter heeft in het verleden het al vaak voor de estafetteploeg gered”, zei Sebastien De Meulemeester. Als startzwemmer klokte hij met 49.29 een persoonlijk record. Jasper Aerents pakte uit met een superovername van amper 0:05 seconden en lukte een behoorlijke chrono van 48.81. Ook hij sprak Timmers moed in: “Ik heb hem gezegd dat we hier vijf minuten over moeten balen en hij het dan moet loslaten, om zo goed mogelijk te presteren op zijn individueel nummer.” Voor de surprise zorgde Thomas Thijs met 48.49, de snelste tijd van de vier: “Ik zwem zowat een seconde onder mijn individueel PR. Ik had op 48 hoog gehoopt en luk 48.4. Voor mij is dat een toptijd. Ik heb het gevoel dat een heel jaar trainen er nu uitkomt.”

De olympische estaffettedroom is nog niet definitief verloren. België kan zich nog altijd plaatsen als het voor eind mei 2020 één van de vier beste chrono’s op de wereldranglijst lukt naast de landen die al geplaatst zijn. Het EK volgend jaar is het uitgelezen moment om dan alsnog Tokio af te dwingen. Aerents: “Pieter kan een seconde sneller en ik nog een halve seconde. Als we op het EK uitkomen bij een tijd rond 3:14 laag, dan kunnen we ons zeker nog plaatsen voor de Spelen.”

Timmers zelf moet op dit WK de knop zo snel mogelijk omdraaien naar zijn individuele 100m vrij die woensdag start. “Ik hoop dat dit maar een eenmalige offday was, of zelfs een off-wedstrijd. Als ik de race ’s avonds had gezwommen, was het misschien al helemaal anders geweest.”