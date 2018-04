Pieter Timmers plaatst zich voor EK Glasgow TLB

08 april 2018

13u04

Pieter Timmers heeft zich geplaatst voor het EK in het Schotse Glasgow dat van 3 tot 9 augustus gehouden wordt. De olympische vicekampioen won zondag de 100m vrije slag op de Swim Open in de Zweedse hoofdstad Stockholm in 48.87 en daarmee ging hij elf honderdsten van een seconde onder de limiet van 48.98.

Timmers haalde het van de Pool Kacper Majchrzak (49.33) en de Zweed Björn Seeliger (49.62). Sébastien De Meulemeester eindigde op de achtste plaats (50.32).

Na Kimberly Buys (50 m vlinder), Valentine Dumont (200 en 400m vrij), Fanny Lecluyse (50 en 200m school) en Louis Croenen (200m vlinder) is Timmers de vijfde Belg die zich voor Glasgow wist te kwalificeren.

Voor de dertigjarige Timmers wordt dit het vierde EK, na Debrecen 2012, Berlijn 2014 en Londen 2016. De Antwerpenaar was op die EK's al goed voor drie medailles: zilver in 2016 in de 4x200m vrije slag en twee keer brons (4x200m vrij in 2014 en 4x100m vrij in 2016).