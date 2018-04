Pieter Timmers plaatst meetingrecord op de tabellen met zijn beste tijd van het seizoen Redactie

14 april 2018

08u23

Bron: Belga 0 Meer Sport Pieter Timmers heeft gisteren de 100 meter vrije slag gewonnen op het Swim Festival in het Noorse Bergen. De vice-olympische kampioen zette met 48.82, zijn beste tijd van het seizoen, een meetingrecord neer (oud 49.43). Vorige week plaatste hij zich in Stockholm al voor het EK in Glasgow (3-9 augustus) door 49.87 te zwemmen. Zijn Belgisch record staat op 47.80.

In Bergen liet Timmers de Zweed Isak Eliasson (49.79) en de Noor Markus Lie (49.85) achter zich.

Louis Croenen was veruit de snelste op de 200 meter vlinderslag. In 1:56.72, ook zijn beste tijd dit jaar, verwees hij de Hongaar Gergely Gyurta (2:01.01) en de Zweed Markus Malm naar de ereplaatsen. Ook Croenen had zijn EK-ticket al op zak.

Kimerly Buys werd tweede op de 100 meter vrije slag. In 55.70 moest ze alleen de Zweedse Sarah Sjöström (53.18) laten voorgaan. De Noorse Marte Lovberg werd derde in 56.65. De EK-limiet is 55.29, 18 honderdsten onder het Belgische record van Buys (55.47). Op de 50 meter vlinder verzekerde de 28-jarige Oost-Vlaamse zich wel al van EK-deelname.