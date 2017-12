Pieter Timmers op vooravond EK: "Ik wíl, maar niets moét nog" Vice-olympisch kampioen Pieter Timmers (29) begint morgen aan EK klein bad Valerie Hardie

20u14 0 Photo News Meer Sport Buikgriep, bronchitis en dan nog een dag oponthoud in Zaventem door het winterweer: neen, Pieter Timmers kende geen zorgeloze aanloop naar het EK kortebaan in Kopenhagen. Het geeft de vice-olympische kampioen geen stress: «Ik bereikte mijn belangrijkste doel. Alles wat er nu nog bijkomt, is mooi meegenomen.»

Nog geen drie weken nadat hij op 26 juni voor het eerst vader werd, stond Pieter Timmers in juli op het WK zwemmen. Het werd -begrijpelijk- geen voltreffer, met onder meer een 16de plek op de 100m. De 29-jarige Limburger omschrijft die periode als een «rollercoaster van emoties». Om fysiek en mentaal te bekomen, trok hij samen met zijn vrouw Elle en dochter Jutta naar Spanje: «Een maand ervantussen met het gezinnetje. Geen telefoons, geen mails, alleen wij. Het plan was om honderd procent te rusten, maar Ronald (Gaastra, zijn trainer, red.) zei me: ‘Begin toch maar met krachttraining.’ Zo trok ik drie keer per week naar de fitness.»

Was het makkelijk om te hervatten?

"Het ging verrassend goed. Na Rio moest ik me in het zwembad vooruit sleuren. Ik kon precies niet meer zwemmen, mijn techniek trok op niets. Na het WK ging het vanzelf, terwijl ik veel langer heb stilgelegen. Fysiek was het wel afzien natuurlijk. Ik heb net als Kimberley Buys mijn trainingsregime veranderd: minder kilometers, meer kwaliteit. Ik dacht vooraf: ‘Klinkt goed, van 60 naar 30 km in de week’. Maar na zo’n uur zit ik wel stikkapot. Alsof ik tien wedstrijden na elkaar heb gedaan. Ik kom soms thuis met benen die ontploft zijn, dat ik de trap niet meer op kan. Had ik maar wat langere en rustigere trainingen, denk ik dan. (lacht)"

Je begint morgen met de estafette 4x50m vrij. Blij dat het team er weer bij is?

"Jawel, want het is een fijn nummer. Spannend en explosief, waar we in het verleden goed op scoorden. Hopelijk zet die trend zich voort – waarmee ik niet zeg dat we een medaille gaan pakken, want we treden voor het eerst aan met een nieuw, jong en onervaren team."

Kan je ook individueel scoren?

"Goh, met mijn lange slagen en ­lagere frequentie ben ik eigenlijk geen kortebaanzwemmer. Het is waar dat ik mijn meeste medailles in klein bad haalde, maar kortebaan is altijd iets dat ik erbij neem. Ik ben gewoon geen spe­cialist."

Je begon niet uitgerust aan het WK door de geboorte van je dochter Jutta. Heb je nu nog last van gebroken nachten?

"Ik sta toch elke nacht eens op of word wakker. Dat heeft z’n invloed, al kan ik niet inschatten in welke mate. Fysiek voel ik me ­redelijk, hoewel een buikgriep en bronchitis roet in het eten gooiden. Tel daar de geannuleerde vlucht en gemiste trainingen bij – ik vrees dat het zich zal wreken."

