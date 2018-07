Pieter Timmers met spoed opgenomen met hersenvliesontsteking, EK zwemmen in gevaar GVS

31 juli 2018

10u41 0 Meer Sport Wellicht geen EK zwemmen (3-9 augustus) voor Pieter Timmers. De zilveren medaille van de Olympische Spelen in Rio 2016 kampt met een hersenvliesontsteking en is gisteravond met spoed opgenomen in het ziekenhuis. De Belgische delegatie stapte deze ochtend het vliegtuig op richting Glasgow, maar Timmers bleef dus noodgedwongen thuis.

Timmers zou op 3 augustus de competitie starten met de 4x100-estafette. "Normaal gezien zou Pieter vanochtend vertrekken naar het EK zwemmen langebaan in Glasgow, dat vrijdag 03/08 van start gaat", stelt zijn manager en tevens echtgenote Elle De Leeuw. "Pieter is gisteravond echter met spoed opgenomen met een hersenvliegontsteking. Momenteel ziet het ernaar uit dat het om een virale meningitis gaat en is Pieter onder observatie en in behandeling in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen."

"De komende dagen staan nog enkele tests en veel rust op het programma. Hoe de dagen daarna eruit zullen zien, weten we op dit moment nog niet. We focussen nu op zijn herstel. Van zodra er meer duidelijkheid is, horen jullie het."

Timmers behaalde op de Olympische Spelen in Rio een zilveren medaille op de 100 meter vrije slag.

