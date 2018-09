Pieter Timmers met snelste tijd naar finale 100m vrije slag in Doha LPB

14 september 2018

13u22

Bron: Belga 0 Meer Sport Op de tweede dag van de WB-manche zwemmen in het Qatarese Doha (groot bad) heeft Pieter Timmers zich overtuigend geplaatst voor de finale van de 100 meter vrije slag.

Timmers, de vice-olympisch kampioen van Rio, zette in de reeksen met 49.30 de beste tijd neer van de 39 deelnemers. Ook Dries Vangoetsenhoven (vierde in 50.72) en Lorenz Weiremans (zevende in 51.20) haalden de finale met acht.

Kimberly Buys was in de reeksen van de 50 meter vlinderslag goed voor de vierde chrono met 26.52. De Zweedse wereldrecordhoudster Sarah Sjöström tekende met 25.67 voor de scherpste tijd.

De avondsessie met de finales begint om 18 uur lokale tijd (17 uur in België).