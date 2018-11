Pieter Timmers in ziekenhuis opgenomen met gedeeltelijke klaplong: “Hij is gelukkig heel oké” DMM

18 november 2018

22u28 0 Meer Sport Pieter Timmers heeft een nieuwe klaplong gehad, meldt zijn vrouw Elle De Leeuw aan onze redactie. De 30-jarige zwemmer werd zondagavond opgenomen in het ziekenhuis. Bijkomende onderzoeken moeten voor extra nieuws zorgen.

“Pieter had sinds enkele dagen last van z’n long”, doet De Leeuw haar verhaal in een eerste reactie. “Hij was kortademig, had steken en voelde druk op zijn borst- en nekstreek." Signalen die voor Timmers en zijn entourage voldoende waren om gisteravond een check-up te doen. Daarbij bleek dat een stukje van Timmers’ long was losgekomen van z'n ribbenkast. Dat kon omdat de longen van Timmers in 2013 chirurgisch aan zijn ribbenkast werden gekleefd. Zo zouden de complicaties en de kans op een herval na een klaplong naar de toekomst toe vermeden worden. “Een stukje bovenaan zijn longen is losgekomen. Hij heeft voor alle duidelijkheid geen volledige klaplong gehad”, aldus De Leeuw.

De zilveren medaillewinnaar van de Olympische Spelen in Rio kreeg in oktober 2013 een eerste keer een klaplong te verwerken. Enkele maanden nadien volgde een tweede geval. Halverwege dit jaar zag hij het EK zwemmen in Glasgow in het water vallen door een hersenvliesontsteking. “Pieter is gelukkig héél oké, morgen weten we meer.”