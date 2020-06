Pieter Timmers hervat training en spreekt over laatste wedstrijd: “Hoop dat ik effectief afscheid kan nemen” PDD/XC

08 juni 2020

13u21 0 Zwemmen Pieter Timmers (32) dook vandaag na een lange pauze weer het zwembad in. De laatste rechte lijn naar zijn afscheid. “Ik ga niet meer Spartaans leven”, klonk het bij de zilverenmedaillewinnaar van de Olympische Spelen in Rio.



“Na tien weken begon het te kriebelen om de trainingen te hervatten. Het is de eerste keer dat ik als prof zó lang heb stilgelegen”, vertelde Pieter Timmers. “De training viel wel mee. Een vijftal kilometer om de conditie op te bouwen. Ik werk nu naar mijn laatste doel in oktober, de International Swimming League (ISL). Daar wil ik op een mooie manier afscheid nemen.”

Timmers vreest wel een tweede coronagolf. “In dat geval wordt de ISL misschien wel afgeblazen. En dan heb ik mijn laatste wedstrijd gezwommen zonder dat ik het besefte. Ik hoop dat het doorgaat en dat ik effectief afscheid kan nemen.”

Een toptijd op zijn afscheidswedstrijd is niet nodig, zegt Timmers. “Ik wil er wel op een mooie manier naar kunnen terugkijken. Het wordt een leuke race. En of ik me ga voorbereiden zoals vroeger? Neen, ik ben niet voor de Olympische Spelen aan het trainen. Ik ga niet meer Spartaans leven.”

“Twee trainingen per dag hier in Antwerpen zou enorm moeilijk zijn. We zitten met die verhuis en mijn dochter doet nu halve dagen op school. We zien wel hoe we het verder gaan aanpakken richting mijn afscheid. En of ik me nog niet bedacht heb en er toch de Spelen wil bijnemen? Neen!”, lachte Timmers.

Trainingsbeeld Timmers:



