Pieter Timmers gediskwalificeerd op BK zwemmen wegens tape op schouder Valerie Hardie

11 mei 2018

15u35

Bron: Le Soir 1 Meer Sport Regels zijn regels, ook voor vice-olympisch kampioen Pieter Timmers. In de reeksen van de 50m vrij op het BK zwemmen werd de 30-jarige Limburger gediskwalificeerd omdat hij met tape op z'n schouder het water indook. En dat mag blijkbaar niet.

Pieter Timmers kroop vanochtend achteloos uit het water op het BK in Gent. Hij had net 23.29 geklokt op de 50m vrij, de derde tijd van alle deelnemers. Timmers kon zich opmaken voor de A-finale - dàcht hij. Tot de vice-olympische kampioen plots de melding kreeg dat hij zich bij de jury moest melden. Daar kreeg Timmers te horen dat hij een inbreuk had begaan op de reglementen, met name tegen artikel SW 10.8: het dragen van "niet toegelaten" kledij of tape op het lichaam.

De zwemmer van Brabo had de afgelopen dagen last van z'n schouder en zijn kinesist had een tape aangelegd om hem de getroffen plek te ondersteunen. Timmers, die de regels naar eigen zeggen kent, vergat de tape evenwel te verwijderen. Niemand maakte hem er voor z'n race op attent en pas toen hij gedaan had, werd hem op de 'overtreding' gewezen. Niets aan te doen.

Op de 100m vrij mag Pieter Timmers, titelverdediger in Gent, morgen herkansen. Zonder tape.