Pieter Timmers duikt opnieuw het competitiebad in: "Blij dat ik eindelijk weer kan zwemmen"

06 september 2018

Pieter Timmers staat na zijn hersenvliesontsteking voor een terugkeer in competitie. Timmers neemt de komende dagen deel aan de eerste WB-manche in het Russische Kazan.

In een bericht op Instagram zegt de vice-olympisch kampioen op de 100 meter dat hij zich nog geen honderd procent voelt maar dat het kriebelt om weer in het bad te duiken. "Klaar voor de Wereldbeker! Ik verwacht niets groots in Kazan, Doha, Eindhoven en Boedapest na mijn hersenvliesontsteking en de griep, maar ik ben zo blij dat ik eindelijk weer kan zwemmen", schrijft Timmers, die vorige maand door de virale hersenvliesontsteking het EK in Glasgow miste. "Ik voel me nog geen honderd procent en ik moest bijna vanaf nul herbeginnen na de meningitis, maar ik ben hier om te zwemmen en om dat met veel enthousiasme te doen."

Naast Timmers tekent ook Kimberly Buys present in Kazan. Na Kazan staan in de Wereldbeker manches op het programma in Doha (13-15 september), Eindhoven (28-30 september), Boedapest (4-6 oktober), Peking (2-4 november), Tokio (9-11 november) en Singapore (15-17 november).