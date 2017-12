Pieter Timmers bereikt halve finales 100 meter vrije slag op EK kortebaan, andere Belgen zijn out Redactie

10u30

Bron: Belga 0 Photo News Meer Sport Pieter Timmers heeft zich vandaag geplaatst voor de halve finales van de 100 meter vrije slag op het EK kortebaan in het Deense Kopenhagen.

In de negende en laatste reeks tikte de Limburger als tweede aan in 47.40. Het leverde de viceolympisch kampioen van Rio de elfde tijd op. Zijn Belgische record uit 2015 bedraagt 46.61.

Louis Croenen (38e in 48.41), Jasper Aerents (42e in 48.59) en Sebastien De Meulemeester (47e in 48.86) werden uitgeschakeld.

De Italiaan Luca Dotti gaat met de snelste chrono (46.81) naar de halve finales. Die staan omstreeks 17u22 op het programma. De finale wordt zondag om 17u23 gezwommen.

Timmers werd gisteren, ondanks een persoonlijk record (21.30), uitgeschakeld in de halve finales van de 50 meter vrije slag.

