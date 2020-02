Pieter Loridon rouwt om overleden vader en basketkampioen John: “Ik hoop dat ik je fier gemaakt heb”

John Loridon gold in de jaren zestig als een echte basketbal­pionier. Hij maakte deel uit van een gouden generatie onder aanvoering van Willy Steveniers, die bij Racing Mechelen vier titels op vijf jaar in België behaalde en Europees hoge ogen gooide. Ook de nationale ploeg was in die tijd met John Loridon als een vaste waarde toonaangevend. Tussen 1957 en 1967 speelde hij liefst 119 interlands en nam hij vijf keer deel aan het EK. Loridon was door zijn uitgesproken lengte (2m05) belangrijk in de ploeg, maar opereerde vooral in de schaduw van de vedetten. Gelijk aan zijn bescheiden persoonlijkheid pakte hij de ballen af en leverde hij ze in bij de toenmalige sterspelers Steveniers en Theo Hillen.

Zoon Pieter zou in de voetsporen treden van zijn vader en tussen 1994 en 2006 met zijn meer flamboyante spelstijl uitgroeien tot een erg populaire speler bij Aalst, Gent, Racing Basket Antwerpen en de Antwerp Giants. John was tot het laatst van zijn carrière een trouwe fan van zijn basketzoon in de tribunes. Het verlies van zijn vader komt erg hard aan bij Pieter. Hij deelde foto’s als kind met zijn vader en schreef een rouwtekst op Instagram: “Pa, de laatste dagen waren zo intens. De laatste maanden zo irreëel. Ik heb je nog alles kunnen zeggen. Ik moet even nadenken wat dit allemaal geweest is. Hoe hard ik... jij ben. Ik heb zoveel van je. Het is nu beter zo en je gaat niet dood voor me, ook al gaan we elkaar niet zien. Ik ben je. Je leeft in me. En daar ben ik zo fier op. Vandaag nog meer dan ooit. Ik hoop dat ik je de laatste maanden ook fier heb gemaakt door er heel hard te zijn. (...) Ik ga je eren, Pa. Zo hard. Zo hard. Laat het me voelen. Love you.”