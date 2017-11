Pieter-Jan Hannes moet passen voor CrossCup in Roeselare DMM

13u39

Bron: Belga 0 AP Pieter-Jan Hannes (archiefbeeld).

Voormalig Europees beloftekampioen veldlopen Pieter-Jan Hannes komt niet aan de start van de CrossCup in Roeselare, die als selectiewedstrijd geldt voor het EK op 10 december in het Slowaakse Samorin. Hij heeft last van de kuit.

Eerder gaf Hannes al forfait voor de CrossCup-manche in Mol, maar stelde toen in het vooruitzicht dat de blessure aan de kuit snel voorbij zou zijn. Dat blijkt nu niet het geval. "Ik ben nog altijd wat aan het sukkelen. Het zijn de laatste stuiptrekkingen van een blessure van vorig seizoen", zegt de halve finalist van de 1500 meter op de Spelen in Rio.

"Aan de kant waar ik geopereerd ben, is de kuit nog wat zwak. Daardoor liep ik op korte tijd twee contracturen op. Ik moet even opnieuw opbouwen en de kuit optrainen." Zonder de blessure had Hannes naar eigen zeggen hoge ogen kunnen gooien in Roeselare. "Echt heel jammer. Ik denk dat ik goed gelopen zou hebben. De lichte looptrainingen heb ik alweer hervat, maar de tempotrainingen moet ik nog op alternatieve manier doen. Gelukkig komt het voorjaar niet in gevaar."

BELGA Pieter-Jan Hannes (links)