Pieter-Jan Hannes en Robin Hendrix kunnen laatste EK-kans op 1.500 meter niet benutten LPB

28 juli 2018

21u41

Bron: Belga 0 Meer Sport Pieter-Jan Hannes en Robin Hendrix zijn er in Ninove niet in geslaagd zich op de 1.500 meter voor het EK atletiek in Berlijn te plaatsen. Hendrix werd beste Belg in 3:39.11, Hannes volgde in 3:41.33. Voor Berlijn was 3:38.10 nodig.

Tot voorbij 1.000 meter zat een groepje met drie Belgen, met ook nog Tarik Mourkime die 200 meter voor het einde uitstapte, op schema voor de EK-limiet. In de finale lukte het onze landgenoten echter niet om het tempo voldoende hoog te houden. De winst ging naar de Fransman Rabii Doukkana in 3:36.13. Hendrix liep eerder dit seizoen wel de EK-limiet op de 5.000 meter, maar mag als vierde Belg van het seizoen achter Soufiane Bouchikhi, Bashir Abdi en Isaac Kimeli niet naar het EK.

Wie zich wel kon plaatsen, was Michael Obasuyi. Hij werd vierde op de 110 meter horden in 13.75, terwijl de amper 18-jarige hordeloper als belofte genoeg had aan 13.85. Eerder dit seizoen werd de West-Vlaming nog knap vierde op het WK U20 in het Finse Tampere. Daar stonden de horden op 99 centimeter, bij de grote jongens is dat 1m06. Obasuyi verbeterde met zijn 13.75 het Belgisch record U20 op de seniorenhoogte. Dat stond sinds 1995 op naam van Sven Pieters met 13.82. "Wat er dit seizoen nog bijkomt is gewoon bonus, en dan is het genieten maar", zei Obasuyi na afloop. "Vooral met het oog op de volgende jaren is dit behoorlijk veelbelovend."

Kevin Borlée wint 400 meter

Kevin Borlée was de beste op de 400 meter. Hij liep bij een enorm sterke wind naar 45.59. Broer Jonathan werd tweede in 45.90. De chrono mag dan nog niet denderend zijn, maar Kevin Borlée liet een dikke week voor de start van het EK een meer dan behoorlijke indruk. Julien Watrin bleef met 47.33 alweer Alexander Doom (47.71) voor en lijkt zo het zesde plaatsje in de Belgische 4x400 meter verzekerd te hebben. De andere Belgian Tornados worden de drie broers Borlée, Jonathan Sacoor en Robin Vanderbemden.

Renée Eykens werd derde op de 800 meter in 2:02.65, haar beste seizoenstijd staat op 2:00.92. Al maanden is Eykens, de regerende Europese beloftekampioene en halvefinaliste van de Olympische Spelen in Rio, op de sukkel met een pijnlijke voet. Begin juli verergerde de blessure nog en moest ze de looptrainingen tijdelijk stopzetten. Voor de Nacht van de Atletiek in Heusden gaf ze forfait.

Aaron Botterman kwam op de 800 meter bij zijn laatste poging al voor de zoveelste keer dit seizoen erg dicht bij de EK-limiet. Hij liet 1:46.93 optekenen, terwijl voor Berlijn 1:46.70 nodig was. Jan Van Den Broeck, meervoudig deelnemer aan EK's en WK's, nam in Ninove afscheid met 1:53.34.