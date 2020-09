Pieter Heemeryck op het podium, Frederik Van Lierde negende in laatste internationale triatlon: “Ik heb ervan genoten” DMM

06 september 2020

11u40 4 Triatlon Frederik Van Lierde (41) is in zijn laatste internationale triatlon negende geworden. Pieter Heemeryck mocht mee op het podium op de 70.3 Ironman Les Sables d’Olonne. De winst was voor Rodolphe Von Berg. De Amerikaan met Belgische roots legde de 1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en 21 km lopen af in 3u44:12.

Terwijl zowat alle sporten hun wedstrijden hebben hervat, was het voor de triatleten bijzonder lang wachten op competitie. Het merendeel van de wedstrijden voor dit jaar is door corona afgelast, veel meer dan kruimels schieten er niet over. Vorige week stond met de Challenge Davos weer een eerste langeafstandstriatlon op het programma, maar die wedstrijd werd na enkele kilometers in het fietsnummer afgelast door onweer.

Over naar de 70.3 Ironman in het Franse Les Sables d’Olonne. Door het wegvallen van de Embrunman en de Ironman Nice zou de halve triatlon in West-Frankrijk het laatste internationale optreden van Frederik Van Lierde worden. De laatste Belgische winnaar van de Ironman Hawaï (2013) zwaait na dit jaar af als triatleet. Volgende week volgt in thuisbasis Menen een afscheidswedstrijd met de Belgische top.

Het was altijd Van Lierdes bedoeling om competitief te eindigen. Met onder meer Rodolphe Von Berg, Anthony Costes en landgenoten Pieter Heemeryck, Bart Aernouts en Kevin Vandendriessche was er concurrentie genoeg. Iets over 7u doken de triatleten deze ochtend in de Atlantische Oceaan. Na ruim 23 minuten zwemmen kwam een kopgroep van 15 uit het water, daarbij onder meer Van Lierde en Heemeryck.

In het fietsnummer zorgde Heemeryck voor de forcing. Onze landgenoot hoort bij de besten ter wereld op de halve afstand. Samen met Von Berg en Costes liet hij zich gelden. De kopgroep van 15 werd gereduceerd tot een leiderstrio. Na 2 uur en 5 minuten fietsen lag het podium al min of meer vast. In de achtergrond was het uitkijken naar Van Lierde, op dat moment vierde. Ook Aernouts en Vandendriessche rukten naar goede gewoonte op.

Na een lange periode van inactiviteit was het voor velen ook uitkijken hoe ze de wissels zouden verteren. Heemeryck ging er als een speer van door. Aernouts en Van Lierde hadden meer moeite om hun tempo te vinden. Halverwege het loopnummer kreeg ook Heemeryck een moeilijk moment. Von Berg en Costes konden profiteren. De Amerikaan hield de Fransman af voor winst met een parcoursrecord. Heemeryck werd op 2:38 derde.

En Van Lierde? De titelverdediger in Sables d’Olonne zakte in het loopnummer weg uit de spits van de wedstrijd, maar hij kon alsnog zijn plaats in de top tien vasthouden. Sybren Baelde uit Izegem werd tweede landgenoot op een 8ste plaats. Van Lierde zelf kwam als 9de binnen op 7:20 van winnaar Von Berg. Kenneth Vandendriessche werd 10de, Bart Aernouts kwam als 17de binnen op een kwartier.

Verderop in de uitslag vinden we met Vincent Van de Walle (19de) en Seppe Odeyn (24ste) nog twee landgenoten terug. Bij de vrouwen was er ook Belgisch succes. Alexandra Tondeur eindigde als tweede in 4u19:11. De Française Justine Mathieux (4u17:55) veroverde de zege. De Britse Fenella Langridge (4u19:21) maakte het podium vol.

Van Lierde: “Ik heb afgezien, maar vooral ook genoten”

Volgende week nog een laatste keer knallen voor eigen volk, maar in Les Sables d’Olonne kwam dus nu al het internationale afscheid van Frederik Van Lierde. Onze landgenoot won vorig jaar nog de wedstrijd, nu werd hij 9de. “Het was toen een andere wedstrijd. Vandaag ging ik alles samen vijf minuten rapper, maar eindig ik verder in de uitslag. Door de coronapauze wist ik natuurlijk wel dat het een stevig deelnemersveld zou worden.”

Net in zo’n omstandigheden had Van Lierde gehoopt met triatlonpensioen te kunnen gaan. De droom was om te stoppen met de Ironman in Nice, maar door corona werd het afscheidsjaar van de West-Vlaming gereduceerd tot twee wedstrijden. “Ik wou altijd competitief stoppen en ik denk dat ik dat vandaag bewezen heb. De nieuwe generatie heeft het overgenomen, maar het is leuk om te zien dat ik me er nog kan tussen plaatsen.”

“Een 9de plaats is mooi”, aldus Van Lierde. “Ik heb afgezien, maar er ook wel bewust van kunnen genieten. Dat er zoveel Belgen waren was ook leuk. De wedstrijd is verlopen zoals ik wou. Er was alleen een kopgroepje weg en ik zat helaas in de tweede groep. Ik had wat tijd nodig om in mijn loopritme te komen, maar uiteindelijk loop ik met 1u16 nog een constante halve marathon.”

Met de jonge Sybren Baelde moest Van Lierde nog nipt de 8ste plaats uit handen geven. “Hij was sneller, maar het is wel speciaal. Sybren was in 2002 bruidsjongen op mijn huwelijk en nu loopt hij opnieuw voor mij bij m’n internationaal triatlonpensioen. Hij heeft die 8ste plaats zeker verdiend. Nu op naar volgende week, dan gaan we er in Menen iets heel moois van maken.”

Lees ook:

Frederik Van Lierde boos nu gedroomd internationaal afscheid in het water valt: “Als je dan de beelden van de Dauphiné ziet, word je kwaad”

Geen recordzege voor Frederik Van Lierde door loden hitte, Tine Deckers tweede in Nice: “Extreme warmte”