Pieter Devos zet Belgisch brons glans bij met zege in Longines Cup Barcelona DMM

18u00

Bron: Belga 0 epa Meer Sport Een dag nadat hij in Barcelona met de Belgische ploeg brons veroverde in de finale van de Longines Nations Cup Jumping, heeft Pieter Devos de Longines Cup van de stad Barcelona gewonnen.

België kan met opgeheven hoofd Barcelona verlaten. Gisteren veroverden Pieter Devos met Espoir, Niels Bruynseels met Cas de Liberté Z, Jérôme Guery met Grand Cru van de Rozenberg en Gregory Wathelet met Coree brons in de superfinale van de Longines Nations Cup. Een dag later mochten Pieter Devos met Claire Z en Jérôme Guery de barrage rijden van de Longines Cup van de stad Barcelona. Daarin zette Pieter Devos met zijn 9-jarige Zangersheide merrie zich al vroeg op kop terwijl acht van zijn tegenstrevers allemaal één of twee keer in de fout gingen. Als laatste ging de Fransman Kevin Staut, die op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro met de Franse ploeg goud veroverde, de piste in. Hij bleef daarin met Silver Deux de Virton HDC wel foutloos maar hun chrono van 51.74 s was ruim één seconde trager dan die van Pieter Devos/Claire Z.

epa

Lees ook België haalt knap brons op Longines Nations Cup Jumping, jackpot voor Wathelet

Jérôme Guery ging met zijn 11-jarig Belgisch Warmbloed Paard (BWP) twee keer in de fout in de finaleronde en moest zo vrede nemen met plaats zeven.



5* Longines Cup 1m55:



1. Pieter Devos (Bel/Claire Z) 0 strafpunten/50.66 s



2. Kevin Staut (Fra/Silver Deux de Virton HDC) 0/51.74



3. Eric Lamaze (Can/Chacco Kid) 3/61.77



4. Bertram Allen (Ier/Molly Malone V) 4/49.43



5. Pedro Veniss (Bra/Quabri de l'Isle) 4/50.27



7. Jérôme Guery (Bel/Garfield de Tiji des Templiers) 8/51.94



21. Gregory Wathelet (Bel/Leicester) 8/80.54